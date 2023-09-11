В Польше напали на водителя такси из Украины: угрозы и избиение зафиксировала камера в авто (видео)

Сначала пассажиры угрожали водителю, а когда тот сказал, что, если так будет продолжаться дальше, то он их высадит, словесные оскорбления переросли в рукоприкладство.

В Польше в Гданьске двое мужчин ночью напали на водителя такси из Украины. Как сообщает издание Yavp.pl, инцидент произошел на выходных.

40-летний и 43-летний поляки заказали Uber из аэропорта. Во время поездки они распивали пиво, на что обратил внимание водитель и сказал им, что в салоне нельзя употреблять пиво. Это вызвало агрессию у обоих пассажиров.

Сначала поляки стали угрожать водителю, а когда тот сказал, что, если так будет продолжаться дальше, то он их высадит, пассажиры набросились на украинца.

Один из мужчин, который сидел впереди, ударил водителя в лицо. Для самозащиты тот воспользовался газовым баллончиком, однако это не очень помогло. Только когда он высунулся из авто и начал кричать о помощи, пассажиры убежали.

Весь инцидент был снят на камеру в салоне автомобиля. Благодаря ему полиции удалось достаточно быстро установить личности злоумышленников.

40-летнего мужчину, который ударил таксиста, на следующее утро задержали в Пруще Гданьском. Его товарища также задержали в тот же день в аэропорту Кракова. Он пытался вылететь в Норвегию.

Обоих мужчин обвиняют в угрозах криминального характера и причинении незначительного вреда здоровью. За содеянное им грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 2 лет.

Видео инцидента можно посмотреть по ссылке.

Напомним, в первые дни сентября в Гданьске избили двух подростков из Украины по причине национальной ненависти.

Ранее сообщалось, что в Польше, спасая подругу-полячку, погиб 13-летний подросток из Украины. Он пытался забрать ее с железнодорожных путей.