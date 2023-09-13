Компания EPAM Украина и ОО "Загартовані серця" передадут 100 автомобилей для сил обороны

Пикапы нужны для спасения жизни защитников и гражданских на линии фронта, освобожденных территориях, а также в серых зонах.

Компания EPAM Украина и Общественная организация "Загартовані серця" с июня 2022 г. отправляют на передовую эвакуационные автомобили. До конца года планируется передать 100 автомобилей в рамках проекта "Загартована сотня".

"Чем ближе к линии столкновения, тем больше масштаб гуманитарной катастрофы. Растет потребность в быстром выезде раненых, оказавшихся в местах проведения боевых действий. Автомобили, которые мы передаем, имеют широкий спектр применения: на них перевозят как людей, так и грузы. Яркий пример — это ситуация в Херсонской области. После подрыва Каховской ГЭС на пикапе удалось эвакуировать более 30 человек, которым было тяжело самостоятельно передвигаться", — рассказывает представитель ОО "Загартовані серця", волонтер Александр Царевский.

За год компания EPAM выделила на авто более 16 млн грн, на которые приобрели, отремонтировали и уже отправили бойцам 60 машин. В "Загартованих серцях" отмечают, что автомобили обычно покупают в Германии и Британии, затем доставляют в Винницу, где их осматривают и ремонтируют в техсервисе. Преимущественно волонтеры выбирают пикапы. На ремонт одной машины требуется около одной-двух недель. Используют качественные детали, поскольку от надежности автомобиля на фронте зависят человеческие жизни.

"В рамках проекта "Загартована сотня" пикапы уже доставили в более чем 50 подразделений на южном и восточном направлениях. Благодаря этим автомобилям помощь получили тысячи человек, — говорит Дмитрий Якимец, руководитель отдела корпоративной социальной ответственности EPAM Украина. — Мы продолжаем эту инициативу и предлагаем всем желающим присоединиться. Вместе мы сможем быстрее обеспечить силы обороны автомобилями и спасти больше жизней".

К проекту могут присоединиться как юридические лица, так и все желающие. Можно передать собственный автомобиль для нужд защитников или сделать донат по ссылке.

По всем вопросам участия в проекте можно обращаться к волонтерам zagartovani.ukraine@gmail.com.

Присоединяйтесь!

EPAM — глобальная американская компания по разработке программного обеспечения, мировой консультант по цифровой трансформации бизнесов. Была основана 30 лет назад, имеет представительства в 50+ странах мира на всех континентах, около 60 тыс. специалистов сотрудничают с компанией во всем мире. Клиенты EPAM — это компании из списка Fortune. В Украине представительство работает уже 17 лет, команда насчитывает 10 500 специалистов. EPAM имеет офисы в 12 городах и предоставляет возможность удаленной работы.

Общественная организация "Загартовані серця" — команда волонтеров, которая с 2014 года помогает силам обороны. Они оказывают адресную помощь – техническое снаряжение, авто, экипировку, медикаменты, продукты питания и т.п. непосредственно подразделениям ВСУ на линии столкновения. Также волонтеры занимаются оказанием гуманитарной помощи медицинским учреждениям и внутренним переселенцам.