Заявленные Корецким сверхприбыли "Укрнафты" имеют признаки фикции и служебного подлога, — эксперт

Информация о том, что прибыль ПАО "Укрнафта" за 6 месяцев достигла 13 млрд грн, является искусственным пиаром несуществующих "достижений" нового менеджмента. Это влияет на официальные внутренние документы предприятия, пишет политический обозреватель Михаил Шнайдер в Facebook, передает "Апостроф".

Так, согласно служебной записке главного финансового директора ПАО Юрия Ткачука, усматривается, что у бухгалтерии не было почти половины первичных документов по реализации продукции (нефтепродуктов и сжиженного газа) в первом квартале 2023 на 5,6 млрд грн по состоянию на июнь, пишет СМИ.

В то же время "Укрнафта" отчиталась о чистой прибыли в размере 4,3 млрд грн в первом квартале. Аналогичная ситуация сложилась и во втором квартале, что подтверждается приказом Корецкого №292 от 15.06.2023.

"Такие нестыковки могут свидетельствовать об отсутствии у "Укрнафты" достоверного бухгалтерского учета и соответственно не подтверждает распиаренные в СМИ сверхприбыли нового Менеджмента… Таким образом, вполне вероятно, что после зимы заявления кураторов "Укрнафты" о полученных "Сверхприбылях" после проведения проверок Госаудитслужбой и правом органами будут как минимум уже не такими оптимистичными", — пишет эксперт.

Кроме бухгалтерии он рассказал о еще одной проблеме в "Укрнафте" – неоформленных недостачах.

"Согласно документации, по состоянию на 05.05.2023 странным образом в бухгалтерию "Укрнафты" никакого документа о нехватке нефтепродуктов НЕ ПРИХОДИЛО. "Совпадение — не Думаю". Возможно, во время военного положения "Укрнафта" является одним из клиентов Минобороны, которое авансирует покупку одновременно продающихся в розницу на АЗС нефтепродуктов. Если это так, скоро эти авансы просто превратятся в просроченную дебиторскую задолженность Минобороны и пополнят существующие 33 миллиарда гривен", — отметил он.

Михаил Шнайдер отметил, что после обращения Ткачука вместо введения жестких мер финансовой отчетности и наказания виновных Корецкий подписал приказ №292 о необходимости обеспечения коммерческим директором Татьяны Сидоренко до 01.07.2023 предоставления всех первичных документов. Однако, как пишет эксперт, приказ топменеджмента "Укрнафты" и его подчиненные не выполнили.

По информации эксперта, ГАСУ проверяло период деятельности Корецкого в "Укрнафте" только до 01.01.2023, тогда как проверка "Укртатнафты" аудиторами включает первый квартал 2023 – ведь вероятно, чтобы оформить полученные "Укрнафтой" деньги и отгруженную "Укртатнафтой" продукцию, необходимо время.

Эксперт призывает антикоррупционные органы, ГАСУ, СБУ и НАБУ срочно проверить подлинники документов, на которых базируются заявления Корецкого о доходности "Укрнафты".