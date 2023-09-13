Шокирующие кадры с куриной фермы в Польше: украинка показала ад для птиц (видео)

Мертвые куры неделями гниют возле яичных конвейеров на ферме, а их тела разъедают блохи. Птиц никто не лечит.

Гражданка Украины Оксана Осадчук вместе с жителем Беларуси Александром Аскиркой показали ужасы на одной из куриных ферм в Польше. Они сделали это в рамках проекта Ассоциации открытых клеток в Польше. Об этом пишет gazeta.pl.

Ферма размещается в селе Веска в Великопольском воеводстве. Украинка и белорус проработали там 37 дней. За это время они наснимали с помощью скрытых камер и телефонов ряд видеоматериалов, которые шокируют. Ужасные условия не только для птиц, но и для работников фермы.

Реальность разведения кур-несушек на птицефабрике Woźniak в Великопольше — фото: Оксана Осадчук, Александр Аскирка

На снятых кадрах видно кур, которые болеют и умирают, их никто не лечит, а их трупы днями лежат как в клетках рядом с живыми курами, так и в проходах между клетками.

На самой ферме повсюду грязь, кругом черви и блохи. Последние атакуют не только кур, но и работников фермы.

Реальность разведения кур-несушек на птицефабрике Woźniak в Великопольше — фото: Оксана Осадчук, Александр Аскирка

На куриной ферме работают не только поляки, но и мигранты из Украины, Беларуси и Азии. По словам авторов фильма, условия труда для иностранцев отличаются — они работают также и на выходных, а рабочий день для них длиннее, чем для поляков.

Если, например, на ферме произошла какая-то поломка, то работники-мигранты должны остаться на ферме на час-два дольше, но высшей ставки за сверхурочную работу никто из них не получает.

Реальность разведения кур-несушек на птицефабрике Woźniak в Великопольше — фото: Оксана Осадчук, Александр Аскирка

Оксана Осадчук рассказала, что договоров о работе на ферме значительная часть работников не имеют, а трудоустроилась она на ферму через агентство по трудоустройству.

"Договоров у нас не было вообще никаких. За все время работы нам не предложили подписать никаких бумаг", — говорит она.

Реальность разведения кур-несушек на птицефабрике Woźniak в Великопольше — фото: Оксана Осадчук, Александр Аскирка

Польская Ассоциация открытых клеток уже сообщила прокуратуру обо всех нарушениях, которые удалось задокументировать в фильме. После обнародования видео на ферме побывал ветврач. По его словам, никаких нарушений во время очередных проверок выявлено не было. В свою очередь Анджей Жарнецкий, ветеринар из Великой Польши, анонсировал проверки других ферм-производителей в воеводстве.

"Надо выяснить, что там на самом деле происходит. Мы удивлены этими записями. Тем более, что эти фермы являются одними из крупнейших в Европе. Если кто-то занимается таким бизнесом, он должен позаботиться обо всех параметрах по благополучию животных. Но, к сожалению, мы не каждый день проводим время на этих фермах, — сказал он.

Напомним, что в Польше напали на водителя такси из Украины. Сначала пассажиры угрожали водителю, а когда тот сказал, что он их высадит, словесные оскорбления переросли в рукоприкладство.

Ранее сообщалось, что в Польше в Кракове местный житель набросился с бранью на украинку с детьми и начал их оскорблять, используя брань. Инцидент произошел на местном пляже.