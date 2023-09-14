В Киеве разоблачили застройщика, который недоплатил государству почти 5 млн грн

Работники компании застройщика длительное время вписывали ложные данные в отчеты, чтобы не платить налоги. Им удалось "сэкономить" почти 5 миллионов гривен.

Детективы столичного управления Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении руководителю предприятия, который систематически занижал налог на прибыль. В целом застройщик недоплатил государству более 4,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Ранее аналитики Бюро установили, что должностные лица одной из строительных компаний столицы в течение длительного времени вносили ложные данные в отчеты, чтобы уклониться от уплаты налога.

Сейчас материалы уголовного производства по признакам уголовного преступления по ч. 1 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налога) направлено в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу и принятия решения.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, во время досудебного расследования чиновник признал свою вину в причинении государству вреда и добровольно возместил нанесенный ущерб в полном объеме.

Напомним, что 13 сентября на взятке в 35 000 долларов США задержали депутата Волынского областного совета. За указанную сумму он обещал "решить" земельный вопрос.

В этот же день СБУ задержала начальника одного из районных военкоматов на Харьковщине и руководительницу филиала частного университета в Ривном, которые помогали уклонистам пересечь границу Украины.

Также во вторник, 12 сентября, в эфире телемарафона глава отдела развития Института разоблачения Анастасия Ренкас рассказала как украинцам правильно сообщать о коррупции и зарабатывать.