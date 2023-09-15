Про Зелену стратегію України та відновлення: інтерв'ю з Аліною Соколенко, головою Асоціації експертів сталого розвитку (ASDE)

Аліна Соколенко, ідеологиня форуму ISF2023, розповіла про ключові проєкти Асоціації експертів сталого розвитку (ASDE) та відповіла на найпопулярніші питання про Зелену стратегію України.

Ви є головною ідейною натхненницею International Sustainability Forum 2023, якими є цілі й завдання події та чи є труднощі в реалізації форуму такого рівня?

Одним із ключових проєктів Асоціації вже третій рік поспіль є International Sustainability Forum, проте цього року захід покликаний підтримати Україну в її прагненні до євроінтеграції та зеленої трансформації. Основна мета Форуму: формування партнерської стійкої бізнес-екосистеми для економічного відновлення України на принципах сталості та розробки реальних механізмів та програм, направлених на зелену трансформацію. Подія об’єднує міжнародних інвесторів, бізнес, державний сектор, а також представників громадськості. Серед партнерів івенту провідні світові банки розвитку, до речі, саме Міжнародна Фінансова Корпорація була однією з перших, хто підтримав проєкт та направлений продовжувати співпрацю з Асоціацією в рамках ESG програми та Зелених фінансів. Тому очевидно, що очікуємо досить практичні результати, зокрема, що стосується стійких інвестицій. До івенту також долучилися міжнародні донорські фонди та програми ООН, інвестиційні фонди, міжнародний та локальний бізнес, а також державні представники України та країн-партнерів заходу.

Будь-яка глобальна ціль викликає велику кількість труднощів, від сумнівів щодо актуальності до організаційних моментів. Цей рік не виключення, адже подія охоплює дві країни, а найскладніше в цьому різні контексти. Так, в Україні триває війна, а в Нідерландах — повсякденне життя, тому всі питання, зокрема важливості часу сприймаються по-різному. Змушені знаходити баланс між різними світами задля досягнення цілей та посилення партнерства між країнами

Все ж українське суспільство не достатньо розуміє що таке "сталий розвиток", чи могли б Ви пояснити це?

Сталий розвиток це про задоволення потреб нинішнього покоління, не відбираючи їх у майбутнього, а в нашому випадку не відбираючи у сусідської країни. Ресурси та доступ до них є питанням для всіх часів, і через що відбуваються війни, міграції, демографічні наслідки тощо. Тема сталого розвитку завжди одна, контексти можуть бути різні.

Чим, на вашу думку, важливий івент саме сьогодні, в ці часи в Україні?

Війна відкинула країну у своєму розвитку на декілька років, а то й десятиліть назад. У порівнянні з іншими європейськими країнами Україна має рухатися значно швидше, і не лише протистояти сьогодні ворогу в економічному плані, а й будувати нову економіку відповідно до європейських стандартів. Оскільки будь-яка загроза — це в першу чергу можливість. В України лише один шлях в основі якого відновлення на принципах сталості. Всі процеси мають здійснюватися відкрито, прозоро та відповідати фундаментальним європейським цінностям і стандартам, враховуючи глобальні цілі сталого розвитку.

Як буде реалізовуватися Зелена стратегія України й наскільки реальними будуть прописані плани?

Про відновлення України говориться багато на різних конференціях та заходах. І дійсно, ми маємо План Відновлення України, спрямований на прискорення стійкого економічного зростання. В рамках плану визначено перелік Національних програм для досягнення ключових результатів. Відповідно до плану передбачається 850 проєктів у відновлення економіки країни протягом 10 років.

Проте важливо пам’ятати про зобов’язання країни щодо переходу до карбоново-нейтральної економіки та виконання угоди про асоціацію з ЄС, EGD, Fit for 55, EU ETS/СВАМ, REpowerEU, Паризької кліматичної угоди та ряду інших галузевих вимог. Адже тут Україна стикається з серйозними викликами, зокрема що стосується більш сурових екологічних та кліматичних норм; відмови від викопного палива і перехід на зелену енергію. Саме тому ми маємо на меті опрацювати виклики та ризики ключових стейкхолдерів, а саме інвесторів, бізнесу та держави, що якраз і будуть представлені на івенті задля формування фінансових механізмів підтримки та розробки зеленої стратегії

Розкажіть, будь ласка, як розпочався Ваш шлях та що надихнуло Вас розвиватися в цій сфері, що наразі Ви є однією з провідних міжнародних експерток зі сталого розвитку?

Іншого шляху просто не знаю, мої персональні цінності сталого розвитку збіглися з моєю професією та місією. Це те, що мене надихає та дає рухатися вперед, я вірю в те, що роблю, і люди, що підтримують асоціацію та реалізовані проєкти тому підтвердження. Майбутнє залежить від кожного з нас, а часу зовсім мало на усвідомлення, і тим паче на діяння.

Асоціація експертів сталого розвитку, яку Ви очолюєте, є організатором ISF2023, як прийшла ідея створення організації та як вдається підтримувати внутрішню кооперацію для реалізації таких проєктів?

Асоціація експертів зі сталого розвитку стала міжнародним осередком активної громадянської позиції щодо популяризації культури сталого розвитку, не лише в Україні, а й закордоном, зокрема в Нідерландах, Бельгії, Великобританії. Це той випадок, коли люди об’єднуються за принципом цінностей та навколо спільної місії. Ми всі волонтери з різних куточків світу, що прагнуть створювати та реалізовувати соціально важливі проєкти. З початком війни наша ціль дещо трансформувалася на підтримку відновлення та розвитку України на принципах сталості, так з перших днів війни реалізовано ряд проєктів на підтримку бізнесу та залучення зелених інвестицій в розвиток економіки країни. Крім того, Асоціація стала однією з перших, хто взяв участь в розробці методології відшкодування шкоди довкіллю, завданих агресором в рамках Оперативного штабу Держекоінспекції задля подальших репарацій. Ще одним важливим проєктом асоціації разом з WWF є дослідження агросектору в період війни, що буде представлено International Sustainability Forum 2023

Сталий розвиток є досить поширеною та актуальною темою на міжнародній арені, розкажіть чому для відновлення України важливо дотримуватися принципів сталості?

Ну, по-перше, через зобов’язання, що Україна уже взяла на себе у сфері сталого розвитку та досягнення глобальних цілей. А по-друге, світова повістка майже повністю будується на зеленій політиці, а саме енергонезалежності та ресурсоефективності. Саме перехід до низьковуглецевої економіки відкриває ринкові можливості: ЄС потрібна Україна для виконання своїх цілей щодо альтернативної енергетики. А для України це можливість отримання інвестицій і фінансування

Ви вже втретє організовуєте International Sustainability Forum, чи були досягнуті цілі минулих форумів та якими плануються бути результати цьогоріч?

Вважаю, що попередні форуми були успішні, адже акумулювали навколо ідеї багато професіоналів, що відобразилися в низку міжнародних освітніх та бізнесових проєктів. У 2021 році ми стали офіційними партнерами Міжнародної Фінансової Корпорації в різних програмах, а це дозволяє виконувати основну мету формування культури сталого розвитку в суспільстві. А минулого року коло партнерів значно збільшилося, а діяльність розширилася за межі країни.

Цього року ми очікуємо, що форум об’єднає бізнес спільноту, активну громадськість та інвесторів задля результативного діалогу щодо економічного відновлення України на принципах сталості та розробки реальних механізмів та програм направлених на зелену трансформацію. І як результат буде представлено зелену стратегію України на найближчі роки.

Наскільки український бізнес дотримується принципів сталого розвитку та якими мають бути дії держави в заохоченні до цього?

Провідні українські компанії дуже добре розуміються на вигодах, що відкриваються перед ними при впровадженні філософії сталого розвитку в діяльність компанії. Це комплексний підхід, що стимулює залучення інвестиції, покращення операційної ефективності, підняття капіталізації та репутації компанії, вихід на міжнародну арену. Проте це довготривалі інвестиції в майбутнє, що потребують часу, а насамперед віри та витримки. А державі потрібно направити зусилля на регуляторну політику, що стимулюватиме бізнес, особливо малий та середній з різних секторів економіки дотримуватися принципів сталості, це механізми дотацій, компенсацій та мотивацій.

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