Били и стреляли в ногу: в Киеве организаторы "колл-центра" похитили 19-летнего, — полиция

Потерпевший приехал в столицу в поисках работы. Ему не понравился вид деятельности на одной из вакансий, после чего работодатели его похитили, отвезли на квартиру и начали над ним издеваться, рассказали правоохранители.

В Киеве правоохранители задержали двух злоумышленников, которые похитили и удерживали против воли 19-летнего парня. Об этом сообщает полиция Киева и Киевская городская прокуратура.

На спецлинию 102 обратился мужчина и сообщил, что его брата похитили и лишили свободы двое мужчин в Голосеевском районе столицы. К поиску злоумышленников привлеклись оперативные сотрудники.

Как отмечают в полиции, 19-летний парень приехал в Киев в поисках работы.

Он встретился с работодателями (1998 и 2002 г. р.), которых нашел по объявлению. Последние предложили ему место оператора в колл-центре, рассказали об условиях работы. Однако парню не понравился их вид деятельности и он отказался.

Через некоторое время "работодатели" обманом выманили потерпевшего на еще одну встречу, во время которой двое мужчин насильно посадили его в машину и отвезли в арендованную квартиру. Там они якобы психологически издевались над ним, били и стреляли в ногу из пневматического оружия.

Пистолет, из которого стреляли в парня.

В дальнейшем парня вывезли в другой район столицы, где последний воспользовавшись невнимательностью злоумышленников, смог убежать и сообщить родственникам о совершенном в отношении него преступлении.

"В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий с помощью аналитиков криминального анализа правоохранители Голосеевского управления полиции оперативно установили местонахождение злоумышленников. Ими оказались ранее не судимые уроженцы Днепропетровщины", — говорится в сообщении.

Изъятые полицией телефоны

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении, суд избрал им меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершения преступления.

Санкция статьи (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что 13 сентября на взятке в 35 000 долларов США задержали депутата Волынского областного совета. За указанную сумму он обещал "решить" земельный вопрос.