Украл черепаху у соседки ради супа: в Одессе полиция предъявила подозрение "гурману" (фото)

Любителю экзотических блюд из черепах грозит лишение свободы. Его подозревают по двум статьям: похищение чужого имущества и жестокое обращение с животными.

В Одессе полиция сообщила о подозрении 40-летнему мужчине, который украл черепаху, чтобы приготовить себе суп. Об этом пишет пресс-служба Главного управление Национальной полиции в Одесской области 17 сентября.

Сообщается, что в июле этого года подозреваемый обнаружил на общей веранде двух красноухих пресноводных черепах, принадлежащих соседке. Мужчина украл одно животное и приготовил из него экзотическое блюдо, предварительно разбив панцирь кухонным молотком.

Владелица черепах пожаловалась на исчезновение любимца в полицию. Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, выяснить обстоятельства преступления и найти вещественные доказательства.

Мужчина разбил панцирь черепахе кухонным молотком Фото: Нацполиция

Мужчине предъявили подозрение в тайном похищении чужого имущества, а также в жестоком обращении с животным, повлекшим гибель (ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины).

"Согласно санкциям указанных статей, максимальное наказание, которое грозит мужчине – лишение свободы сроком до восьми лет. Следствие продолжается", — отметила замначальника следственного отделения территориального подразделения полиции Анастасия Черненко.

Напомним, в Нью-Йорке молодой человек познакомился с девушкой в приложении для знакомств, но как выяснилось, только для того, чтобы украсть ее дизайнерские туфли Mary-Jane Tabi от бренда Margiela.

Мы также писали о том, как сосед попытался продать мужчине украденную у него посылку. Его спросили, не хочет ли он "купить последний рулон" заказанной ткани для ландшафтного дизайна или "обменять что-нибудь" на него.