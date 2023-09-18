Пытались задержать мужчину на остановке: во Львове в отношении сотрудников ТЦК начали проверку (видео)

СМИ выяснили, что представители ТЦК во Львове, якобы избили и пытались задержать мужчину возле академического драматического театра имени Леси Украинки. Правоохранители сообщили, что с заявлениями о совершении правонарушения к ним никто не обращался.

Во Львове в отношении сотрудников областного ТЦК и СП, которые могли избить и пытались задержать мужчину на остановке, начали проверку. В Facebook ведомства сообщили подробности.

В сообщении отметили, что знают о видео, которое якобы указывает на неправомерные действия представителей ТЦК и СП. Областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки назначил проверку служебную проверку. По ее результатам будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.

В ТЦК и СП обратились к гражданам в возрасте от 18 до 60 лет с просьбой иметь при себе военно-учетные документы или документы, удостоверяющие личность. Их, как говорится в заметке, стоит с собой носить для проверки по просьбе уполномоченных лиц совместных патрулей.

Журналисты ТСН выяснили, что событие произошло возле академического драматического театра имени Леси Украинки. Они сравнили фото и видео инцидента. Львовяне рассказывали, что представители ТЦК пытались схватить мужчину на улице Городоцкого.

По состоянию на вечер 18 августа во Львовском областном ТЦК не подтвердили и не опровергли информации о том, что люди в украинской военной форме на видео имеют отношение к учреждению. На вопрос журналистов ТСН о том, представители ТЦК на этом видео, в военкомате сообщили, что свою позицию опубликовали именно на официальной странице в Facebook. Правоохранители представителям издания сообщили, что предварительно с заявлениями о совершении правонарушения в этом случае к ним никто не обращался.

Задержание во Львове: горожане обвинили представителей ТЦК

Во Львове сотрудники ТЦК якобы пытались задержать мужчину, применяя силу. В сети 17 сентября появилось соответствующее видео, на котором человека силой заталкивают в транспортном средстве. При этом очевидцы происшествия призывают отпустить мужчину и вызвать полицию.

Напомним, 18 июня в городе Рени Измаильского района Одесской области представители ТЦК якобы стреляли в воздух на местном рынке. Они как будто пытались задержать прохожего.