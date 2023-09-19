На Волыни таможенники требовали взятки за импорт товаров в Украину, — СБУ (фото)

Плата за такую "услугу" составляла 200 долларов США за каждый автомобиль, ввозивший товары.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на Волыни двух таможенников, которые требовали взятки за импорт товаров в Украину. Об этом информирует Управление СБ Украины в Волынской области.

Правоохранители ликвидировали две коррупционные схемы на Волынской таможне, из-за которых госбюджет недополучал значительные средства от таможенных поступлений.

"Регулярные поборы с украинского бизнеса устроили руководитель одного из отделов и главный инспектор", — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов преступной деятельности обоих фигурантов и задержали их "на горячем" во время получения взятки.

Служба безопасности задержала двух таможенников-взяточников

В частности, глава отдела в обмен на деньги обещал импортерам не создавать бюрократические препятствия при таможенном оформлении их грузов. Плата за такую "услугу" составляла 200 долларов США за каждый автомобиль, который ввозил товары.

При этом главный инспектор таможни, вопреки требованиям, не повышал для предпринимателей таможенную стоимость ввозимой продукции. За это чиновник требовал половину от "сэкономленных" средств.

Служба безопасности задержала двух таможенников-взяточников

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили коррумпированным чиновникам о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", — добавили в СБУ.

Продолжается расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к сделкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Мероприятия по ликвидации коррупционных схем в таможенных органах проводили сотрудники СБУ в Волынской области под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 18 сентября СБУ объявили подозрения в государственной измене восьмерым боевикам "ЛНР" и "ДНР", их удалось взять в плен на Донбассе и в Херсонской области.