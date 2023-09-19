6 тысяч долларов за бесплатную операцию: в Киеве в Институте урологии разоблачили взяточника (фото)

В служебном кабинете чиновника нашли 250 тысяч гривен и 3 600 долларов США, а по адресу его проживания — еще более 40 тысяч долларов США и около 200 тысяч гривен.

Начальника одного из отделов Института урологии в Киеве подозревают в вымогательстве взятки за операцию и послеоперационное лечение пациента. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику отдела ГУ "Институт урологии им. академика А.Ф. Возианова" по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник потребовал от женщины о предоставлении ему 6 тысяч долларов США за проведение операции и обеспечение послеоперационного лечения ее отца.

Женщина, будучи ограниченной в выборе лечебного учреждения, была вынуждена согласиться на незаконное требование, несмотря на то, что проведение таких операций финансируется за счет государства.

"Во время контроля за совершением преступления начальника отдела задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время передачи неправомерной выгоды", — добавили в пресс-службе прокуратуры.

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По месту работы и жительства задержанного проведены обыски. В ходе следственных действий в служебном кабинете чиновника обнаружили 250 тысяч гривен и 3600 долларов США, а по адресу его проживания — еще более 40 тысяч долларов США и около 200 тысяч гривен.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Разоблачено правонарушение прокурорами совместно со следователями Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве по материалам ГУ "Д" ДЗНД СБ Украины", — отметили в заметке.

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Напомним, сегодня, 19 сентября, СБУ задержала на Волыни двух таможенников, которые требовали взятки за импорт товаров в Украину. Плата за такую "услугу" составляла 200 долларов США за каждый автомобиль, который ввозил товары.