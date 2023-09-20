Cartier, Dior и Armani: мужчина незаконно перевозил брендовые кольца и духи через границу (фото)

Таможенники нашли кольца Cartier, духи Armani и Dior, обувь Gucci, робот-пылесос Cecotec, которые незаконно перевозил украинец.

На пункте пропуска "Шегини — Медика" таможенники обнаружили в микроавтобусе, которым управлял 55-летний гражданин Украины, 400 единиц незадекларированных товаров, общая стоимость которых составляет около 500 тыс. гривен. Об этом сообщила Львовская таможня в Facebook.

В документах он указал, что везет личные вещи и несколько посылок. Среди товаров были кольца Cartier, духи Armani и Dior, обувь Gucci, робот-пылесос Cecotec и тому подобное. В декларации он их не указал.

На водителя микроавтобуса таможенники составили соответствующий протокол о недекларировании товаров. Ему грозит штраф в размере 30% от стоимости товаров и соответствующая выплата 150 тыс. грн.

Таможенники в тот же день обнаружили и других нарушителей. Работники таможни зафиксировали 580 единиц одежды и текстиля обнаружили у водителя транспортного средства нашли продукции на сумму около 600 тыс. гривен.

Еще один из нарушителей — 29-летний житель Прикарпатья. Он пытался переместить через "Шегини — Медика" почти 400 сумок и рюкзаков. Он их задекларировал как "личные вещи". Предварительная стоимость товаров составляет 300 тысяч гривен.

Напомним, 19 сентября на Волыни таможенники требовали взятки за импорт товаров в Украину. Плата за такую "услугу" составляла 200 долларов США за каждый автомобиль, который ввозил товары. Сотрудники СБУ задержали нарушителей. Вследствие таких коррупционных схем на Волынской таможне государственный бюджет недополучал значительные средства от соответствующих таможенных поступлений.