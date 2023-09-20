Таможенники требовали взятки за ввоз товаров для ВСУ, — СБУ (фото)

Сумма взятки составляла от 3 тысяч гривен до 200 долларов. Требовали соответствующие средства должностные лица поста "Смільница".

Львовские таможенники требовали взятки за ввоз товаров для Вооруженных сил Украины. Об этом в пресс-службе сообщило Управление СБ Украины во Львовской области в Facebook.

Вымогали деньги должностные лица поста "Смільница". Нарушителями оказались двое инспекторов. Им объявлены подозрения. По меньшей мере семь фактов вымогательства взяток подтверждено. В ответ таможенники соглашались не создавать искусственных препятствий при ввозе товаров для ВСУ через госграницу.

У автомобиля, которые блокировали чиновники, были пищевые продукты. Находили в транспортных средствах запчасти для ремонта транспорта военных.

Сотрудники правоохранительных структур провели задержание инспекторов таможни во время получения средств. Сумма взятки составляла от 3 тысяч гривен до 200 долларов. Во время следственных действий правоохранители обнаружили у таможенников более 100 тысяч в гривневом эквиваленте — происхождение средств устанавливается.

Нарушителям уже избрана мера пресечения. Они сейчас под стражей с правом внесения залога и отстранены от занимаемых должностей.

Напомним, на Волыни таможенники требовали взятки за импорт товаров в Украину. Правоохранители 19 сентября ликвидировали две коррупционные схемы на Волынской таможне, из-за которых бюджет нашего государства недополучал значительные средства, которые предусматривались именно от таможенных поступлений.

В Киевской области 29 августа разоблачили взяточников с ТЦК и ВВК. Группа сообщников решила помогать мужчинам незаконно сниматься с воинского учета. Правоохранители обнаружили минимум 50 таких лиц. В целом они получили почти 10 млн грн. Следствию известно о как минимум 50 человек, которые воспользовались "услугами" преступной группировки. С каждого требовали по 7 тысяч долларов.