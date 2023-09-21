Біле сухе вино Villa UA Chardonnay Sauvignon стало винним послом України у світі

В Києві відбувся 2-й Всеукраїнський відбір "посольських" вин 2023 року. Цьогоріч серед 74 найкращих вин з усієї України найвищу оцінку вимогливого журі отримало Chardonnay Sauvignon від Villa UA.

Вино Chardonnay Sauvignon Villa UA здобуло офіційного статусу Винного посла України і вирушить представляти нашу країну до Парижу, щоб познайомити іноземних гурманів із нашими унікальними смаками та традиціями.

"Ми пишаємося нашими винами і вдячні корпорації "Укрвинпром" у співпраці з "Фондом Винної Культури і Цивілізацій Вина" за можливість представляти українське виноробство на міжнародному рівні. Статус винного посла є великою честю і, одночасно, покладає на нас певну відповідальність, стимулює ставати ще кращими, формувати тренди і залишатися найсмачнішим вином України", — зазначила бренд-менеджер марки Ольга Бовт.

Вже понад 10 років Villa UA, разом зі своїм споживачем, створюють смачні історії, що приносять задоволення. Адже, ці чудові вина призвані доповнювати та розкривати смак будь-який страв – від повсякденних та простих до святково-вишуканих. Широка палітра смаків здатна задовольнити як консерваторів, які звикли до класичного підходу "біле до риби, червоне до м’яса", так й сміливих новаторів, відкритих до смачних експериментів та нових вражень щодня. Разом з винами Villa Ua дуже просто поглянути на ситуацію та обставини по-новому, знайти щось особливе у звичному.

Вина Villa UA. Завжди твоя найсмачніша!

Ексклюзивним дистриб'ютором Вин Villa UA на території України є Торговий дім АВ –сильний та досвідчений дистрибутор алкогольних брендів преміум класу в Україні. Компанія має перевірену часом репутацією та чітко виконує свої зобов’язання, навіть, в умовах війни. Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів GreenDay, ADJARI, Довбуш HELSINKI, робить компанію однією з найпотужніших у галузі.