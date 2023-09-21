На Харьковщине банда правоохранителей "выбивала" деньги у наркозависимых, — ГБР (фото)

Известно, что процессуальных документов во время таких задержаний фигуранты не составляли, а иногда даже пытали "задержанных". В частности, надевали наручники, выкручивали руки и наносили многочисленные удары.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии Службы безопасности Украины (СБУ) завершили досудебное расследование в отношении трех правоохранителей из Харьковской области, которые в составе организованной преступной группы "охотились" за наркозависимыми людьми, чтобы выбить у них деньги. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в ГБР.

Согласно сообщению Государственного бюро расследований (ГБР), сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что бывший работник правоохранительного органа создал и возглавил преступную группировку, к которой привлек одиннадцать действующих правоохранителей.

"Обладая оперативной информацией, они делали засады на своих жертв возле аптек, где продавали сильнодействующие лекарственные средства без рецептов, а также возле так называемых закладок, через которые передавались наркотики", — говорится в сообщении.

Задержали банду правоохранителей, которые "выбивали" деньги из наркозависимых лиц

После того, как клиенты забирали "товар", правоохранители их задерживали и начинали требовать деньги за не привлечение к уголовной ответственности.

В случае отсутствия денег с собой, людей везли домой или заставляли звонить родственникам и просить о финансовой помощи.

Процессуальных документов во время таких задержаний фигуранты не составляли, а иногда даже пытали "задержанных". В частности, надевали наручники, выкручивали руки и наносили многочисленные удары.

Для конспирации своих преступных действий члены группировки ездили на "дела" на авто с иностранной регистрацией и подменными номерными знаками.

Задержали банду правоохранителей, которые "выбивали" деньги из наркозависимых лиц

Следствием задокументировано 24 таких преступных эпизода.

"Организатор и двое его сообщников обвиняются в получении неправомерной выгоды, вымогательстве передачи чужого имущества с угрозой насилия и пытках (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 189 УК Украины", — добавили в ГБР.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы и конфискации имущества.

Досудебное расследование в отношении 9 других фигурантов выделено в отдельное уголовное производство, которое сейчас продолжается.

Напомним, 19 сентября Служба безопасности Украины задержала на Волыни двух таможенников, которые требовали взятки за импорт товаров в Украину .