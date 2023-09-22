Условия для нелегального рынка табака с началом войны стали лучше, — эксперты Института будущего

После начала полномасштабного вторжения России условия для развития нелегального рынка табака только улучшились, а меры, принимаемые государственными органами для борьбы с этим явлением, малоэффективны. В результате потери государственного бюджета от функционирования теневого рынка табачных изделий продолжат оставаться высокими: если в 2022 году они оценивались в 19,1 млрд грн, то в 2023-м могут достичь 22 млрд грн. Об этом говорится в исследовании "Нелегальный рынок табачной продукции в условиях полномасштабной войны: вызовы и угрозы", которое накануне представил Украинский институт будущего, передает "Цензор.нет".

"Пробелы в работе украинской системы правоохранительных органов после начала полномасштабного вторжения РФ позволили участникам нелегального рынка табачной продукции быстро нарастить производство и расширить сбыт своей продукции. В то же время падение покупательной способности потребителей побудило их чаще выбирать нелегальные, но более дешевые сигареты. В итоге доля нелегальной табачной продукции в Украине в 2022 году рекордно выросла, достигнув 19,9% всего рынка", — говорится в исследовании.

Причинами роста нелегального рынка авторы называют несоответствие между уровнем налогообложения и доходами населения, изменчивость и непрогнозируемость регуляторной политики, несоответствие наказания масштабам нелегальной деятельности, в частности, отсутствие координации среди правоохранительных органов по борьбе с контрабандой и контрафактом. А ответственность за незаконное изготовление и сбыт сигарет несоизмерима с финансовой выгодой для организованных преступных групп, что обусловливает низкую результативность борьбы с производителями и "крупными" поставщиками незаконной продукции. Кроме того, повышение налоговой нагрузки на табачные изделия опережает рост доходов потребителей, добавляют авторы исследования.

Согласно исследованию, после вторжения России резко возросла доля табачной продукции, нелегально произведенной в Украине: контрафакта (подделок) и сигарет без акцизных марок с маркировкой Duty Free или для экспорта, которые незаконно реализуются на внутреннем рынке без уплаты налогов. В 2022 году доля такой продукции на рынке выросла до 11,7% всего объема рынка.

Популярными каналами сбыта нелегальной табачной продукции остаются стихийная торговля и рынки, где реализуется около трети всего ее объема. Однако больше всего — 63% всех нелегальных сигарет — в 2022 году продавались в киосках и магазинах.

Среди рекомендаций экспертов — утверждение новой Стратегии противодействия незаконному обороту подакцизных товаров, которая должна предусматривать введение взвешенного подхода к вопросу повышения акцизов с учетом динамики доходов и покупательной способности населения.

Кроме того, авторы считают, что следует создать эффективный единый центр, который будет отвечать за координацию работы различных правоохранительных органов, привлеченных к противодействию незаконному производству и обороту подакцизной продукции, усилить ответственность нарушителей в сфере незаконного оборота подакцизных товаров и упорядочить сферы ответственности различных правоохранительных органов, привлеченных к расследованию таких дел.

Несмотря на принятие закона о запрете производства в Украине сигарет с маркировкой Duty free на время военного положения, следует принять решение, которое позволит решить эту проблему и после его завершения.

По мнению авторов, требуется усиление контроля за импортом и оборотом табачного сырья, а также оборудования для изготовления сигарет, а также упрощение и систематизация процедуры блокировки каналов распространения нелегальной продукции через интернет и усиление контроля за хранением и уничтожением конфискованного табачного сырья, табачных изделий и оборудования.

"Мы не делаем "домашнюю работу". Из-за этого государство теряет огромные средства", — подчеркнула Галина Янченко, народный депутат, во время презентации доклада. Кроме того, она отметила, что готова выезжать с правоохранителями на рейды, чтобы уменьшить количество табачного контрафакта в Украине.

В свою очередь наплыв табачного контрафакта не только уменьшает государственную казну, но и очень больно бьет по репутации Украины на международной арене, убеждена Оксана Швец, руководитель направлений "Налогообложение", "Таможенная политика" Американской торговой палаты в Украине.

Чтобы ситуация улучшилась государство должно не только услышать об этой проблеме, но и сделать реальные, а не имитационные, шаги для борьбы с контрафактными табачными изделиями, убежден Вадим Денисенко, исполнительный директор Украинского института будущего.