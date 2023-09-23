Коломойскому незаконно отказывают во встрече с супругой — адвокат

Правозащитник Александр Лысак заявляет о злоупотреблении следователей с судями, и представил решения ЕСПЧ.

Адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского видят в действиях детектива Бюро экономической безопасности (БЭБ) и прокурора признаки умышленного злоупотребления правом, данного им процессуальными нормами, в части разрешения на свидание подозреваемого с его супругой. Это грубое нарушение гарантированных Конституцией и другим законодательством Украины прав и свобод человека и гражданина, заявил адвокат бизнесмена Александр Лысак, сообщает Telegraf.

Правозащитник сообщил, что еще 6 сентября защита Коломойского обратилась к детективу БЭБ и Офису генпрокурора с ходатайством о предоставлении жене Коломойского — Ирине — разрешения на свидание с мужем в Киеве. Однако 8 сентября без уведомления стороны защиты детектив отказал в удовлетворении этого ходатайства, а решение об отказе не было предоставлено.

Как пишут журналисты, впоследствии постановление об отказе защита получила, но в документе детектив написал, что "уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено исключительное право подозреваемого на свидание с членами семьи, в том числе и с супругой". А также якобы содержит риски неправомерного влияния на свидетелей, потери доказательств и т.д.

"Каким образом и на каких свидетелей может оказывать неправомерное влияние жена подозреваемого детектив в принятом решении не отмечает. Также не указывается на цель и возможность такого влияния со стороны жены. Кроме того, как отмечает сам детектив, в рамках уголовного производства уже были допрошены свидетели, известны их фамилии и адреса проживания, и они ни разу не отмечали какого-либо влияния на них со стороны третьих лиц. Более того, какая логическая причинно-следственная связь существует между свиданием с членом семьи и влиянием на свидетелей, данные о которых уже известны и без таких свиданий?!", — возмущается правозащитник.

Лысак указал, что правоохранители не правильно понимают нормы законодательства, поскольку, по версии силовиков, нормативная база закрепляет якобы только право подозреваемого на свидание с членами семьи, а не обязанность органу досудебного расследования предоставлять разрешение на такие свидания.

"В соответствии с ч.1 ст. 12 ЗУ "О предварительном заключении" свидание с родственниками или другими лицами может предоставлять взятым под стражу администрация места предварительного заключения только с письменного разрешения следователя или суда, осуществляющих уголовное производство, не менее три раза в месяц. Продолжительность свиданий устанавливается от одного до четырех часов", — аргументирует адвокат.

По его словам, защита Коломойского уже дважды обжаловала решение детектива БЭБ в Печерском райсуде. Первая жалоба была подана еще 13 сентября, "и по состоянию на сегодняшний день она до сих пор не рассмотрена, решение по жалобе не принято".

19 сентября защита бизнесмена повторно обратилась в Печерский райсуд.

"По состоянию на сегодняшний день ее тоже не рассмотрели, решение по жалобе не принято. Кроме того, сторона защиты неоднократно обращалась к следственному судье Шевченковского райсуда, чтобы предоставить подозреваемому разрешение на свидание с женой. И также никакой информации о дате и времени рассмотрения ходатайств стороне защиты не поступило", — рассказал Александр Лысак.

Он добавил, если нужно отказать в удовлетворении жалобы подозреваемого, как правило, это работники суда делают за день, а если вопрос касается рассмотрения жалобы на правоохранителей, то в течение 10 дней судьи даже не назначают дату заседания, затягивая процесс.

Лысак напомнил, что специфика проблем украинского законодательства в части злоупотребления следователем своим правом неоднократно поднималась на международном уровне.

"Дело Шалимов против Украины было первым, в котором Суд установил плохое качество украинского законодательства, регулирующего свидание взятого под стражу лица со своими родственниками… В дальнейшем по делам Фельдман против Украины и Титаренко против Украины Суд повторил свои выводы, сделанные им по делу Шалимова. Итак, по мнению ЕСПЧ проблема в том, что украинская правовая система хотя и предоставляла лицу, предварительно заключенному, право на свидание с родственниками, но "не предусматривала никакой процедуры проверки того, добросовестно ли действует судья или следователь, запрещая такое свидание", — объяснил правозащитник.

СМИ отмечает, что защита бизнесмена таким образом возмущается, ведь жена Коломойского не является ни фигурантом дела, ни свидетелем, общение с которым ограничено по определению следственного судьи. Кроме того, Ирина Коломойская не имеет никакого отношения к обстоятельствам якобы совершенного уголовного правонарушения.

"Поэтому оснований утверждать о ее возможном влиянии на свидетелей нет, и быть не может", — подытожил Лысак.