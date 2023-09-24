"Время роскошной осени": синоптик сообщила о похолодании

В ближайшие дни в Украине будет "бабье лето", а дальше температура начнет ощутимо снижаться.

В Украину сулит похолодание, и вскоре украинцы почувствуют дыхание настоящей осени. Пока же "золотая пора" еще по крайней мере неделю порадует жителей страны "бабьим летом". Какая погода будет в ближайшее время, и когда начнет снижаться температура рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

Сегодня, 24 сентября, на большей части территории Украины практически весь день будет царить солнце, и воздух прогреется до +24...+29 градусов. А на юге и юго-западе, ртутный столбик может достичь отметки в +30.

"Ближайшее ощутимое похолодание — ориентировочно 4-5 октября. Так что белые кроссовки и большинство летних вещей еще можно выгулять", — прокомментировала она.

Немного прохладнее будет на западе страны. Там дневная температура опустится до +19...+24 градусов за счет дождей, которые зайдут с запада. Впрочем характер дождей будет совсем не осенним. Они будут кратковременными и даже кое-где с грозами.

На остальной Украине пока будет царить сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве

По прогнозам Наталки Диденко, первое ощутимое похолодание, если это можно назвать похолоданием ожидается в Киеве как раз с началом октября. С 1-го числа, со следующего воскресенья.

"Температура воздуха против нынешней, +24 +28 градусов, снизится до +18 +20 градусов. Так что грейтесь, ловите витамин Д, делайте уличные ремонты, красьте недокрашеное, шуршите листьями, собирайте в карманы лоснящиеся каштаны — словом, все, что надо сделать на открытом воздухе — все получится. Как раз время роскошной осени", — написала она.