В Одессе разоблачили медиков, которые вымогали взятку за бесплатную операцию (фото)

По данным следствия, вынужденный переселенец из Сумской области срочно нуждался в операции, поэтому согласился на условия врачей и заплатил им взятку в размере 1200 долларов США.

Правоохранительные органы Одессы начали расследование по делу руководителя нейрохирургического отделения и нейрохирурга одного из медицинских учреждений. Они обвиняются в вымогательстве и получении взятки. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Согласно данным следствия, эти медицинские специалисты настаивали на том, чтобы один из переселенцев из Сумской области заплатил им 1200 долларов США за проведение операции по удалению межпозвоночных грыж и обеспечение последующего послеоперационного ухода.

Пациент, который срочно нуждался в операции, был вынужден согласиться на условия, предложенные врачами. Руководитель и нейрохирург отделения были выявлены после того, как они получили первую часть незаконной выгоды.

При проведении обысков в их рабочих кабинетах сотрудники правоохранительных органов обнаружили более 230 тысяч долларов США, 5 тысяч евро и почти 450 тысяч гривен, включая средства, полученные в результате операции.

В настоящее время рассматриваются вопросы избрания меры пресечения в отношении обвиняемых.

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