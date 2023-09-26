"Зелена стратегія України" на 20 років: підсумки International Sustainability Forum 2023

20 та 21 вересня 2023 року, в Києві та Гаазі відбувся Міжнародний форум сталого розвитку 2023 (ISF2023), метою якого стала консолідація експертів, бізнесу та влади України та ЄС задля відновлення та розвитку економіки на принципах сталості. Форум вже третій рік поспіль організовує Асоціація експертів зі сталого розвитку (ASDE).

Форум зібрав понад 700 учасників – провідних експертів сталого розвитку, представників виконавчої та законодавчої влади України, бізнес-сектору України та ЄС, громадських організацій та асоціацій, програм ООН, а також дипломатів та журналістів.

Протягом двох днів International Sustainability Forum 2023 спікери та учасники обговорювали такі теми, як: "Фінансування зеленого відновлення України", "Перехід до зеленої економіки", "Фінансування відновлення агробізнесу в Україні", "Зелене та стійке відновлення міст в Україні" тощо.

Результатом спільної роботи стало формування фундаментальних засад "Зеленої стратегії України" на наступні 20 років, яка в найближчому майбутньому буде представлена уряду України.

Зелена стратегія України – це стратегія розвитку країни, в основі якої покладені принципи сталості з урахуванням вимог європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного партнерства, а також теперішніх викликів. Це набір ініціатив, чітка дорожня карта, практичний план дій, який буде створений на International Sustainability Forum 2023 та поданий на розгляд уряду.

"Здавалося б що під час війни, численних криз та викликів досить скептично звучить сталий розвиток суспільства. Проте, ключові принципи сталого розвитку мають бути закладені в кожне рішення на всіх рівнях політики держави, – розповідає Аліна Соколенко, Голова ASDE, міжнародна експертка зі сталого фінансування та ідеолог ISF2023. – Екологічні, соціальні та управлінські критерії — це мова інвестицій, яку Україна має враховувати в діалозі з західноєвропейськими партнерами. Тому на Форумі ми поставили за мету розробити практичний механізм, а згодом стратегію розвитку країни на принципах сталості, з залученням всіх ключових стейкхолдерів як всередині країни, так і зовні".

Основні тези, озвучені під час першого дня форуму

Щодо викликів та можливостей для зеленого відновлення України

Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики України, наголосила на необхідності змін в соціальній сфері: "Успішність держави на цьому шляху залежить від зменшення кількості пільг та соціальних категорій. Оскільки соціальна політика – це не про виплати, це про забезпечення суспільства послугами, чого не вистачає наразі в Україні. Завдяки новим інструментам та механізмам міністерство прагне розвинути ринок послуг для різних категорій споживачів, запроваджуючи цифровізацію сервісів та розвиваючи інклюзивність".

Олександра Азархіна, Заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, розповіла про перспективи та проєкти відновлення України: "Міністерство відновлення розробило план пріоритизації відновлення інфраструктури. Крім того, важливо знайти інструменти, де українське суспільство є не просто споживачем відбудови, але і прямим співучасником, вбачаючи цінність розвивати країну можливостей для майбутніх поколінь. Сталий розвиток є складним, але важливим питанням для України, особливо коли країна має закривати нагальні базові потреби суспільства під час війни".

Щодо фінансування зеленого відновлення України

Катерина Рожкова, Перша заступниця Голови Національного банку України, наголосила, що відновлення України вже зараз має відбуватися відповідно до ESG-стандартів, адже це значно зекономить ресурси в майбутньому: "Фінансова політика має постійно оновлюватися відповідно до національних змін та міжнародних викликів. Тоді як банківський сектор є посередником в розподілі фінансових ресурсів, в затвердженні бізнес-проєктів звертається особлива увага на дотримання нефінансових стандартів. Світ готовий надавати кошти тим компаніям, які є ментально готовими відповідати екологічним, соціальним та управлінським принципам, що своєю чергою відкриває багато можливостей".

Кароліна Брайт, Регіональна радниця IFC з питань ESG у Європі, Латинській Америці, Центральному та Близькому Сході та Пакистані, розповіла про особливості впровадження ESG-принципів в діяльності IFC: "Оскільки ці стандарти є критично важливим елементом міжнародної діяльності, банки та фінансові інституції інвестують лише у відповідальні компанії. Зрештою це необхідно для функціонування стійкості міжнародного бізнесу. Компанії мають захищати навколишнє середовище і співробітників, а держава має захищати стійкість бізнесу, це взаємопов'язана система".

Щодо партнерства з реагування на кризи та програми сталого розвитку в України

Олександр Ярема, Державний секретар Кабінету Міністрів України, поділився думкою, щодо ефективного діалогу мають бути відкриті як приватний бізнес, так і держава: "Під час повномасштабної війни взаємодія між різними зацікавленими сторонами дала неочікувано швидкі результати, проте важливо розвивати й підтримувати наявний рівень співпраці. Необхідно, щоб на кожному етапі було плідне партнерство, а громадяни були залучені в кооперацію. Через різноманітні ініціативи важливо формувати нову культуру взаємодії й відбудовувати країну за принципом "краще, ніж було".

Олексій Соболєв, заступник Міністра економіки України, зазначив: "Міністерство економіки розробляє план щодо зеленого переходу України, але цей план неможливо реалізувати без консолідації зусиль з громадським сектором і бізнесом. Дотримання принципів сталого розвитку сприятиме швидшими темпами відновлення української економіки в поствоєнний період".

Яна Коньок, Виконавча директорка Асоціації експертів зі сталого розвитку, наголосила на твердженні, що сталий розвиток – це баланс між економічним розвитком, громадським сектором та екологічними показниками. "Завдяки налагодженню взаєморозуміння та співпраці між бізнесом, суспільством і державною владою, ми можемо впроваджувати правильні рішення для ефективного відновлення та модернізації країни", — додала експертка.

21 вересня International Sustainability Forum 2023 у Гаазі відкрив Олександр Карасевич, Посол України в Королівстві Нідерланди. Другий день був присвячений обговоренню тем впливу глобального зеленого порядку денного та Плану відновлення України, відновлення міст в Україні відповідно до принципів кругової економіки, справедливої енергетичної трансформації, впливу війни на аграрний сектор України та фінансуванню відновлення агробізнесу в Україні.

Основні тези, озвучені під час другого дня форуму

Щодо впливу глобального порядку денного на План зеленого відновлення України

Дімітрі Гвіндадзе, Керівник відділу кліматичної стратегії та регіонального розвитку, ЄБРР, зазначив, що відновлення України є одним з основних пріоритетів Європейського банку реконструкції та розвитку, як найбільшого інвестора в країну: "ЄБРР в Україні займається сприянням торгівлі, енергетичні та продовольчій безпеці, розвитком інфраструктури, забезпеченням ліквідності муніципалітетів, підтримкою бізнесу та приватного сектору, сприянням реформуванню держави. Зелений перехід важливо здійснити на всіх рівнях від виробництва до оподаткування".

Ашот Абраамян, Голова правління Банку Львів, поділився думкою, що бізнес та приватний сектор відіграє величезну роль на шляху приєднання України до ЄС: "Не лише громади мають нести зміни в країні, а й підприємства також повинні бути провідними учасниками відновлення України. Застосування ЕSG принципів та новітніх технологій значно вплинуть на економічне зростання держави. Важливо також розуміти, що відбудова України потрібна не після закінчення війни, цей процес потрібно активно здійснювати вже зараз".

Щодо зеленого та стійкого відновлення міст в Україні

Еміль де Севрен Жаке, Голова Нідерландсько-української торгової палати, підтвердив, що в Україні малий та середній бізнес формують основу економіки. Їхня ефективна діяльність прямо впливатиме на відновлення держави. Водночас важливо знайти баланс між фінансовою доброчесністю і стимулюванням інвестицій в сталий розвиток, а також посилити співпрацю між європейським та українським бізнесом. Потрібно забезпечити доступ України до капіталу, це виклик, але інвестування в українську економіку матиме довгострокові результати й допоможе побудувати стале і успішне майбутнє.

Щодо фінансування відновлення агробізнесу в Україні

Брем Рейнен, Керівник відділу продовольства, сільського господарства та водних ресурсів, Європи, Центральної Азії, Близького Сходу та Північної Африки в FMO — Голландський банк розвитку, повідомив, що з початку війни значно зменшилися потоки приватних інвестицій в сільське господарство України, у зв’язку з посиленням ризиків. Змінити ситуацію допоможуть впровадження інновацій у всіх процесах виробництва та надання державних гарантій для іноземних інвесторів.

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