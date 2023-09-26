"Жевал жвачку": в Киеве водитель, вероятно, съел наркотики на глазах у полиции (видео)

Полицейские предупредили мужчину, что во время такого приема "пищи" есть риск подавиться, зато последний проглотил все что у него было во рту и сообщил, что это была лишь жвачка.

В Святошинском районе Киева правоохранители остановили водителя, который, вероятно, на глазах у инспекторов съел наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции.

"Пакетик положили друзья, а жевал жвачку", — объясняет правоохранителя водитель с признаками нарокотичного опьянения.

Стражи порядка в Святошинском районе остановили транспортное средство Subaru под управлением 22-летнего гражданина.

Когда патрульные подошли к авто, то увидели, что водитель что-то прячет в дверце и очень быстро жует. Инспекторы пригласили его выйти на улицу и услышали резкий запах марихуаны от него и из салона автомобиля.

Кроме того, в салоне правоохранители заметили пустой зип-пакетик, в котором, вероятно, и были наркотики.

Полицейские предупредили мужчину, что во время такого приема пищи есть риск подавиться, зато последний проглотил все что у него было во рту и сообщил, что это была только жвачка. У водителя стражи порядка обнаружили признаки наркотического опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Проехать к врачу-наркологу гражданин отказался.

На нарушителя составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен).

Напомним, 8 сентября работники Государственного бюро расследований Украины сообщили о подозрении начальнику структурного подразделения Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, который систематически поставлял своему руководителю наркотики .