Не "пророссийский": Андрей Портнов подал на Фокус в суд, утверждая, что он патриот

Бывший народный депутат и экс-советник Виктора Януковича Андрей Портнов подал исковое заявление о защите достоинства, чести и деловой репутации на издание Фокус из-за публикации материала, в котором его указали как "пророссийского политика".

Так, 21 августа Печерский районный суд зарегистрировал исковое заявление от Андрея Портнова, в котором он просит признать недостоверной публикацию Фокуса от 24 июля, где со ссылкой на заявление экспертов Центра противодействия коррупции в колонке "Украинской правды" сообщается о том, что, по их мнению, ряд "пророссийских политических деятелей" должны быть внесены в санкционный список, однако это невозможно из-за определенных юридических препятствий. В этом контексте также упоминается и Андрей Портнов, как человек, который, по мнению экспертов Центра противодействия коррупции, является "пророссийским политиком".

При этом, согласно позиции Портнова, изложенной в исковом заявлении, он утверждает, что его назвали "коллаборантом" и "предателем", тогда как в самой публикации Фокуса таких утверждений нет.

Андрей Портнов просит суд признать информацию, опубликованную Фокусом недостоверной и такой, которая порочит его честь, достоинство и деловую репутацию.

Отметим, что Фокус не согласен с тем, что публикация, в которой упоминается Андрей Портнов, противоречит закону и намерен отстаивать свою позицию в суде.

— Во всем мире существуют политологические оценки различных политиков, как "пророссийских", "проамериканских", "происпанских" или "прокаталонских". Не знаю, почему вдруг сейчас так активизировался политик времен Януковича на комментарий наших коллег. Напомню, что Фокус перепечатал оценочное суждение других сми. Но полностью с ним согласен. Вряд ли политика из администрации Януковича можно назвать "проамериканским", ведь правда же? — комментирует ситуацию главный редактор Фокуса Алексей Газубей. — А если господин Портнов настолько патриот, как рассказывает в исковом заявлении, пусть приедет на суд в Украину, в Киев, может быть даже пообщается с редакцией.

Андрей Портнов утверждает, что он за Украину, а Россия — агрессор

В своем исковом заявлении Портнов просит обратить внимание на его заслуги перед Украиной, которые заключаются в том, что он "провел через парламент максимально возможный на тот момент пакет европейских законопроектов, которые были публично одобрены многими руководителями европейских институций или стали отечественными или мировыми новостями".

Примечательно также, что Портнов называет Россию агрессором и указывает, что никогда не критиковал евроинтеграцию Украины или вступление в блок НАТО, а Крым и захваченные территории Донецкой и Луганской областей публично называл оккупированными Россией территориями.

"Позиция Портнова А.В. касательно войны в Украине однозначная и принципиальная — он считает, что президент РФ, российские чиновники, российские войска и граждане РФ совершили и продолжают совершать в отношении нашей страны и граждан Украины ужасные военные преступления", — говорится в заявлении.

Чем известен Андрей Портнов

Андрей Портнов был народным депутатом Украины V созыва (2006-2010 годы) от Блока Юлии Тимошенко. Также известен тем, что после поражения Юлии Тимошенко на президентских выборах в 2010 году защищал ее интересы в Высшем административном суде.

В апреле 2010 года стал заместителем главы Администрации президента Януковича и руководителем Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Во время Евромайдана Портнов был членом "рабочей группы по урегулированию политического кризиса" вместе с президентом Виктором Януковичем и тогдашней министром юстиции Еленой Лукаш.

Виктор Янукович на церемонии принятия присяги судьями 17 августа 2010 года при участии Сергея Кивалова, Андрея Портнова и Елены Лукаш. Фото: Михаил Маркив / POOL / УНИАН Заседание Комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права 13 января 2011 г. На фото с Портновым бывшие глава Администрации президента Украины Сергей Левочкин, президент Виктор Янукович, глава Комиссии по развитию демократии и утверждению права Сергей Головатый и министр юстиции Украины Александр Лавринович Фото: Михаил Маркив / POOL / УНИАН Встреча Виктора Януковича и Главы АПУ Андрея Портнова и министра юстиции Елены Лукаш с лидерами оппозиционных парламентских фракций в Киеве 27 января 2014 г. Фото: Андрей Мосиенко / POOL / УНИАН

24 января 2014 года президент Янукович уволил Портнова с должности своего советника и назначил его первым замом главы Администрации президента Украины. 26 февраля он был освобожден от должности исполняющим обязанности президента Украины Александром Турчиновым.

По информации из СМИ 28 февраля 2014 года Портнов покинул территорию Украины и вернулся 19 мая 2019 года во время президентских выборов. По словам Портнова все это время он был заграницей в командировке. При этом Печерский районный суд вынес следующее решение: "Задовольнити заяву і встановити факт безперервного на законних підставах проживання ОСОБА_2 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) на території України з 14 квітня 2014 року по 19 травня 2019 року."