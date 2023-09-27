Роман Устименко, руководитель Alfa Beauty Group LLC: успех приходит к тому, кто к нему стремится

Уход за собой — важный аспект нашей жизни, и в нынешнем мире без этого не обойтись. Каждый современный человек, будь то женщина или мужчина, хочет иметь ухоженный вид. Путь к совершенству зависит не только от здорового образа жизни, но и от косметики, которой она пользуется. Настоящей красотой всегда считалась естественность, поэтому средства по уходу за собой должны быть созданы на основе натуральных природных компонентов и иметь стопроцентную безопасность и эффективность. Собственно такими особенностями характеризуются косметические средства из Южной Кореи, которые уже давно стали приоритетными для украинских потребителей всех возрастов.

Не зря в 2016 году известный ныне в Украине предприниматель Роман Устименко выбрал для своего нового бизнеса продажу именно брендовой корейской косметики, открыв рознично-групповой интернет-магазин crispy.ua. Ранее у Романа уже был успешный строительный и коммерческий бизнес в Луганске. Однако известные события 2014 в Донецкой и Луганской областях заставили его с семьей покинуть все, переехать в Киев и начать все с нуля.

Тщательно следя за качеством товаров, поставляемых из Южной Кореи, компания Сrispy дает твердые гарантии оригинальности всего представленного в онлайн-магазине ассортимента продукции. Все без исключения косметические продукты сертифицированы по международным стандартам и разрешены к реализации.

Свой выбор именно онлайн-площадки как основного канала дистрибуции предприниматель объясняет рядом причин, среди которых ключевыми являются снижение стоимости косметических средств для конечного потребителя за счет отказа от аренды торговых и подсобных помещений и расходов на дополнительный персонал, а также увеличение среднего чека за счет внедрения разнообразных сетевых акций и партнерских скидок, которые очень популярны при интернет-шоппинге.

Компания уже восьмой год работает с корейской косметикой, закупаемой непосредственно у производителей. Продукция хранится на собственном складе, поэтому все позиции в каталоге всегда есть в продаже. На сегодняшний день насыщенность товарного ассортимента достигла 3000 артикулов от 24 косметических брендов Южной Кореи.

Сrispy.ua — уникальная площадка, которая изначально была не просто коммерческим проектом. Основав торговый бизнес, Роман выбрал цель помочь людям бережно, а главное правильно ухаживать за своей кожей и волосами, чтобы как можно дольше сохранить природную свежесть и молодость. Поэтому совместно с командой каждый день вкладывал и продолжает вкладывать в дело свои знания, умения, энергию и время. Закономерно, что количество покупателей и товарооборот интернет-магазина с каждым годом постоянно растут. Так, клиентская база сегодня насчитывает около 20 000 постоянных клиентов, а продажи в 2022 году выросли до 2 миллионов долларов США.

Выдающиеся трудовые достижения, гражданская позиция и активность, а также благородные дела предпринимателя в тяжелое для страны время были отмечены Ассоциацией деловых кругов Украины, совместно с Советом экспертов Международной имиджевой программы "Лидеры ХХІ века" в рамках созданного национально-патриотического проекта "Великие Украинцы" наградила его Орденом чести и удостоила титула Великий украинец в номинации Развитие частного бизнеса и экономики Украины.

С конца 2022 г. Роман выстраивает аналогичный бизнес в США, основав в Нью-Йорке интернет-магазин alfabeauty.com. Для его быстрого и успешного развития он прикладывает все свои предпринимательские способности и опыт, понимая, что американский потребитель более придирчив и привередлив. Уже появились первые обнадеживающие результаты — заключены контракты с 4 брендами корейской косметики на эксклюзивную дистрибьюцию на территории США. На следующий год планируется заключить еще 6 таких договоров. Постепенно увеличивается и ассортимент онлайн-магазина, который к концу года планируется увеличить до 400 артикулов, а в 2024 году довести их количество до 1000.

Именно в США Роман задумал реализовать свою давнюю идею и через два года создать личный косметический бренд, в котором значительно упростить сложный корейский многоступенчатый уход за кожей и адаптировать его для американского и европейского потребителя. Если раньше предприниматель не рисковал составлять дальновидные планы по понятным причинам, то теперь, когда он чувствует себя в безопасности, планирует креативные проекты на долгосрочное будущее.

Еще Далай-лама XIV считал, что основным ключом к успеху есть оптимистическое настроение. Нашему герою оптимизма не занимать, равно как и амбициозности, целеустремленности и трудолюбия. Эти особенные черты и благородная миссия, которую он реализует в своих бизнес-проектах, сделают свое дело и приведут Романа Устименко к новым вершинам в бизнесе.