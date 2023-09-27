Как у Пшонки: НАБУ нашло у подозреваемого судьи портрет в образе Цезаря (фото)

В САП отметили, что судья из Броваров подозревается в получении 4 тысяч долларов неправомерной награды.

Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили 26 сентября о подозрении судье Броварского горрайонного суда Киевской области. Во время обыска у него нашли портрет в образе древнеримского государственного деятеля Юлия Цезаря. Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

Сообщается, что судья подозревается в получении неправомерной награды в размере 4 тысяч долларов США.

"Следствием установлено, что средства судья получил от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения о взыскании долга в пользу истца. Ранее судья получил часть неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов США за принятие решения о истребовании доказательств по этому делу", — сказано в сообщении.

Отмечается, что 26 сентября детективы НАБУ, а также сотрудники СБУ разоблачили подозреваемого на получении второй части неправомерной выгоды – 3 тысяч долларов. Сейчас продолжается досудебное расследование.

САП опубликовала фотографии обыска подозреваемого. У него дома был найден портрет судьи в образе Цезаря.

Отметим, что такой же портрет в 2014 году был найден дома у генпрокурора Украины времен президентства Виктора Януковича Виктора Пшонки.

Виктор Пшонка в образе Цезаря Фото: Скриншот

Напомним, что журналисты нашли известных украинских бизнесменов в Британии. Расследователи показали, где во время войны живут состоятельные граждане Украины, в том числе те, кто находится под санкциями СНБО или в розыске НАБУ.

Также сообщалось, что НАБУ разоблачило миллиардную схему завладения государственными средствами. Сумма средств, которыми завладели подозреваемые, составляет 62 миллиона долларов США, или 1,32 миллиарда гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления.