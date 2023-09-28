Украина может использовать альтернативный инновационный способ перевозки зерна на экспорт

Из-за войны в Украине зерно экспортируют ЖД или автоперевозками и уникальная тара обеспечивает от "АРИВАПАК" надежный провоз зерна в неспециализированных вагонах. К тому же она надежно защищает драгоценный груз от влаги.

Основной экспорт украинского зерна до военного времени приходился на порты. В 2022 году из-за блокировки в перевозке зерновых возникли серьезные проблемы. В связи со сложившейся ситуацией украинские компании постоянно ищут иные логистические пути экспорта зерна — с помощью железной дороги или автоперевозок.

Особенности перевозки зерна ЖД-составами

Хотя основным решением является железная дорога, ее недостаток заключается в невозможности перевозок объема зерна, который проходил через порты.

Решение проблемы состоит в увеличении пропускной способности ЖД-линий путем:

модернизации колейной основы;

обновления подвижного состава;

организации современной системы движения, в том числе в экспортном режиме.

Еще одна проблема заключается в сложности процесса перевалки. На приграничных зонах недостаточно переходов со специализированной инфраструктурой для перегрузки сыпучих зерновых. Проблему можно было бы решить, построив новые переходы или модернизировав имеющиеся. Но для этого требуются крупные инвестиции и много времени.

Существующие специализированные переходы имеют низкую пропускную способность и не способствуют увеличению зернового экспорта.

Тара "Макси Бег": в чем заключается уникальность

Компания "АРИВАПАК" предлагает инновационный способ решения проблемы перевозок экспортного зерна, опробованный на производстве и запатентованный. Главной целью производителя был поиск и внедрение решения, которое обеспечило бы:

надежный провоз зерна в неспециализированных вагонах; транспортировку через любой переход;

увеличение экономических показателей на этапах перевалки и хранения.

Многоразовая тара для зерновых "Макси Бег" не имеет аналогов во всем мире.

Технические характеристики

Вот чем отличается контейнер для перевозки зерна "Макси Бег":

высота — 3100 мм;

полезный объем — 18 м3;

грузоподъемность — 14 т;

вместительность в полувагон — 5 шт.

В полувагоне можно использовать больше полезного объема. Его высота равна 2000-2400мм, в то время как у "Maxi Bag" этот параметр составляет 3100 мм. Если перевозить пшеницу, то в полувагон погружается 67-69 тонн. С "Макси Бег" используется весь разрешенный потенциал грузоподьемности полувагона.

Почему стоит использовать "Макси Бег"

Главное преимущество тары — защита груза от негативных внешних факторов: погоды, осадков, влажности. Для нее открыты любые приграничные переходы. Чтобы перегрузить зерно из украинских полувагонов в европейские, понадобится один кран грузоподъемностью 15 тонн. Нет необходимости ждать европейский состав, если он опаздывает. Можно выгрузить "Макси Бег" вдоль колеи и не бояться за сохранность груза.

Использование тары значительно увеличивает пропускную способность экспорта украинского зерна и снижает затраты на логистику в целом.

"Макси Бег" меняет экономические показатели: по сравнению с традиционными способами перевозки — тара транспортирует в 2-2,5 раза больше грузов.

Данная технология логистики идеально подходит для зерна, предназначенного для погрузки в корабли: накопление судовых партий может происходить на открытых портовых площадках без привлечения мощностей элеватора.

"Макси Бег" предназначен для складирования зерна на открытых площадках ввиду полной герметичности благодаря использованию термосварки в производстве.

В "Maxi Bag" уже экспортируют зерно крупные аграрные компании Украины, используя весь потенциал возможностей в логистике и новой экономике. Производство упаковки для сыпучих грузов позволяет использовать весь потенциал экспорта посредством железной дороги.

Нет необходимости в крупных инвестициях для строительства приграничных специализированных инфраструктур. Инновация компании "АРИВАПАК" дает возможность использовать любой неспециализированный приграничный переход для перевалки и накопления партий для следующих отгрузок.

Масштабное применение технологических и инновационных решений на базе "Макси Бег" компании "АРИВАПАК" — способ транспортировки зерна и значительного повышения эффективности зерновой логистики в целом. Ввиду этого стоит купить мягкий контейнер.