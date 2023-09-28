Платежки за газ: украинцы могут сэкономить, если воспользуются льготой

В ПФУ объяснили, что в случае расхода газа в пределах социальных нормативов потребители платят за него меньше. Постановлением Кабмина определены три категории граждан, которые, не превышая установленное количество кубометров в месяц, могут получить льготу.

Украинцы могут меньше платить за поставку и распределение газа, если воспользуются льготой. Она предоставляется в том случае, если расход газа в месяц не превышает установленных нормативов. Деталями 28 сентября поделились в Пенсионном фонде Украины.

Упомянутые социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг и расходов на управление многоквартирным домом установлены в постановлении Кабмина от 6 августа 2014 года.

Согласно ему предусмотрены следующие нормативы для льгот:

за газоснабжение при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 кубометра на одного человека в месяц;

за газоснабжение при наличии газовой плиты, но при отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 кубометра на одного человека в месяц

за газоснабжение при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 кубометров на одного человека в месяц.

Напомним, 21 сентября руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что для нового отопительного сезона государство накопило уже 14,7 миллиарда кубометров газа. По его словам, Украина "уверенно входит в зиму".

Ранее, 20 сентября, в Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщили о новом расчете распределения газа. С 1 октября при подсчете годовой заказанной мощности газа для потребителей, которые не получают газоснабжения, будут учитывать только за неопломбированные газовые приборы.