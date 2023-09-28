Александр Орловский, эксперт и основатель FFA-комьюнити, развенчал мифы о криптовалюте

Вокруг криптовалюты не утихают споры. И возможность заработать на крипте многие отрицают, однако Александр Орловский уже 6 лет зарабатывает на криптовалюте и постоянно масштабирует свой бизнес. И готов поделиться своим опытом.

Вокруг криптовалюты не утихают споры. Есть сторонники заработка на валютном рынке и противники такого бизнеса. Кто из них прав? Возможно ли вообще заработать на крипте или это миф?

Развеять мифы и найти ответы на вопросы мы решили у человека, который 6 лет зарабатывает на криптовалюте и постоянно масштабирует свой бизнес.

Александр Орловский — заработал на криптовалюте миллион долларов, владелец квартиры в Дубае, основатель FFA-комьюнити и автор курса по криптовалюте. В 25 лет он достиг прекрасных результатов и накопил много опыта по работе с криптой.

Мы попросили Александра прокомментировать 4 мифа о криптовалюте.

1. Крипта умерла

Так считают те, кто совсем новичок и не знаком с цикличностью рынка криптовалют. Рассказываю.

Рынок крипты состоит из циклов. Один цикл длится 4 года, и он состоит из двух других циклов: периода роста и спада. 2 года рост и 2 года спад — один цикл. Те, кто стартует на периоде роста, в шоке от той прибыли, которую получает. В этот период выстреливает любой проект, куда не вложи деньги. Именно он мотивирует всех вкладывать деньги в цифровую валюту.

Потом приходит период спада и прибыль резко падает. В некоторых проектах даже уходит в минус. Однако, если грамотно действовать и найти те монеты, которые продолжили расти, можно все равно увеличить прибыль в 1,5-2 раза. И те, кто научится находиться на плаву в этот период — навсегда в криптовалюте. Зарабатывать в критических условиях тоже возможно, если знать, что делать.

Мотивацией может быть утверждение: "Первый цикл для того, чтобы понять, что к чему, второй цикл — чтобы сколотить состояние, третий — чтобы обеспечить следующие поколения.

2. Только профессионалы могут зарабатывать на криптовалюте

Нет, конечно. Заработать может любой, если знает как. Конечно, профессионал чувствует себя в этой системе, как рыба в воде, и в некоторых вопросах ему легче. Но если изначально изучить всю теорию рынка криптовалюты, то на практике будет успех. У меня на курсе по крипте обучались подростки и пенсионеры, студенты и мамочки в декрете, мужчины всех возрастов и профессий. Кто захотел зарабатывать на крипте, те выучились и делают замечательные результаты. Об этом говорят отзывы учеников на курсе по криптовалюте. Это моя гордость.

Отзывы о курсе Александра Орловского

3. У криптовалюты нет настоящей ценности

Самый распространенный миф. Люди просто не понимают устройство рынка. Криптовалюта имеет ценность. Любой участник рынка может узнать все о стоимости и ценности монеты в ячейке блокчейна. Стоимость крипты формируется рыночными механизмами спроса и предложения. Разные монеты по-разному оцениваются, так как на нее влияют такие факторы:

ограниченность предложений;

функциональность;

децентрализация;

потенциал для инноваций.

Звучит сложно, но обо всем этом я рассказываю на курсе.

4. На криптовалюте нельзя заработать без вложений

Нет, можно стартовать и с нуля. Просто для заработка первого капитала нужно потратить некоторое время и заработать деньги на бесплатных способах. Их несколько и пробовать можно сразу на всех вариантах. Такими возможностями обладают: конкурсы, розыгрыши, фриминты, тестнеты, а также участие в нашей Гильдии, когда в играх проходят мероприятия или турниры. Этим способам мы тоже учим на курсе. Можно заработать бесплатным способом свои первые 200$, выгодно вложить их и умножить в 10 раз. И далее работать по схеме, которую я даю всем ученикам.

Надеемся, что эти мифы мы смогли развеять и для тех, кто сомневается и не знает, как заработать, теперь будет меньше препятствий на пути к цели.