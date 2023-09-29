Потеря 5 миллиардов гривен поступлений в госбюджет - аргумент для изменения закона №19

"Количество курильщиков не уменьшается, государственный бюджет теряет 5 млрд. гривен поступлений в 2023 году, а теневой рынок атакует легальный ритейл — таковы последствия некорректного регулирования отрасли электронных сигарет", — утверждает директор Украинской Вейп Ассоциации (УВА), Юрий Суптель в интервью Деньги.UA

С 11 июля 2023 года вступили в силу нормы Закона Украины от 16 декабря 2021 года № 1978-ІХ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака". В нем, в частности, говорится, о запрете на импорт и производство ароматизированных электронных сигарет. По мнению отраслевой ассоциации, закон был принят в спешке, без консультаций с операторами рынка.

По данным УВА, из 7 млн. украинских курильщиков, около 1 млн. мигрировали с традиционных сигарет на электронные. И законодательные ограничения побуждают курильщиков вейпов искать альтернативу на нелегальном рынке: в частности, в онлайн и на стихийных базарах. Юрий Суптель считает, что до конца 2023 года около 70% рынка электронных сигарет может оказаться в тени, а после окончания запасов устройств для курения ввезенных ранее, в тень уйдет даже 90% рынка.

Он сообщил также, что в 2022 году отрасль электронных сигарет перечислила в бюджет около 2 млрд. гривен, а в 2023 году, после повышения налогов, ожидаемые поступления в виде налогов и сборов должны были составить почти 5 млрд. гривен. Но, эти средства для бюджета потеряны, потому что легальная отрасль электронных сигарет на грани существования — зато контрабандисты будут зарабатывать ежемесячно около полумиллиарда гривен.

Национальная полиция Украины не успевает бороться с нелегальными онлайн магазинами контрабандных электронных сигарет и контролировать почтовых операторов. Все члены Украинской Вейп Ассоциации призывают власть к диалогу и готовы поддержать любые инициативы чиновников и общественных активистов, направленные на борьбу с нелегальной торговлей, особенно, когда речь идет о несовершеннолетних.

"Ситуация с потерей поступлений в бюджет и ростом теневого рынка электронных сигарет в Украине требует немедленного внимания и коррекции", — утверждает Юрий Суптель.