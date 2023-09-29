Деревообработчики заявляют, что "Ліси України" и биржа уничтожают отрасль

В Украине создан единый монополист — госпредприятие "Ліси України", которое не может урегулировать ситуацию на рынке древесины. Товарные биржи, на которых происходит продажа древесины, не обеспечивают равенство прав для участников торгов.

Как сообщает Telegraf, об этом заявил руководитель логистики и закупок ООО "Кроноспан УА" Сергей Сметюх во время Международной кластерной конференции лесопромышленного сектора, которая состоялась в рамках выставки "Lisderevmash".

"На многочисленные обращения по урегулированию ситуации на рынке древесины, деревообработки к Правительству, к ГП "Ліси України" особых ответов никто не получает. Мы также. Продолжается повышение цен на древесину в Украине. Причина большинства рынка деревообработки не известна. Поскольку очень много случаев, когда цена повышается просто так. Соответственно происходит искусственное уменьшение лесозаготовки древесины. Это, скажем так, замкнутый круг, поскольку деревообработчики не покупают древесину из-за высоких цен, ГП "Ліси України" сокращает заготовки. Вместо снижения цены, как это должно происходить на голландских аукционах, мы имеем повышение цены. И соответственно этот замкнутый круг выглядит как невозможным к расторжению", — отметил Сметюх.

Также представитель "Кроноспан УА" обратил внимание на неудовлетворительные правила, которые устанавливают биржи по продаже древесины.

"Для экспортеров, которые экспортируют древесину из Украины, нерезидентов созданы приоритетные правила продажи древесины. Например, когда украинский деревообработчик заходит на аукцион, он должен оплатить гарантийный и регистрационный взносы. Гарантийный взнос составляет 5%. Для экспортеров такое правило не применяется. Они могут зайти на любой аукцион без "замораживания" оборотных средств для участия в аукционе", — сообщил Сметюх.

По его словам, для урегулирования рынка древесины нужно немедленно принять следующие меры:

Создать правила и ввести системный механизм, который бы позволил снижать цену на аукционах оперативно, а не так, как сейчас это происходит.

Стандартизировать регламенты продажи древесины на биржах. То есть, регламенты не могут меняться каждые три месяца под какие-то новые ситуации. Регламент должен быть стабильным, активным и действительным для всех участников рынка на постоянной основе.

Утвердить типовой договор купли-продажи древесины, который бы создал паритетные условия для покупателей и продавцов. По состоянию на сегодня, покупатели, согласно актуальным договорам, которые вынуждены подписывать на биржах, — не имеют особых прав на возмещение каких-либо убытков, связанных с невыполнением договоров предприятиями от ГП "Ліси України".

Кроме того, в презентации представителя ООО "Кроноспан УА" указано о необходимости отмены для участия в биржевых аукционах необоснованных гарантийных взносов для покупателей и введения ответственности продавцов древесины за невыполнение условий договора.

"Среди шагов по долгосрочной перспективе необходимо создать эффективный общественный механизм контроля за работой ГП "Леса Украины". А также доработать законодательные акты в соответствии с регламентами EUDR и FSC", — отметил Сергей Сметюх.

Напомним, ранее ГП "Ліси України" уже попадало в скандал из-за тендера на мобильные телефоны за 19 млн грн.