Фокстрот и Uklon Delivery: хоть бойлер, хоть планшет до двери всего за 28 минут

Первый заказ – крышку для кастрюли – покупатель получал через 26 минут.

В сентябре Фокстрот, один из ведущих онмиканальных ритейлеров техники и электроники в Украине, совместно с сервисом доставки Uklon Delivery, объявил о масштабировании скоростной доставки. Сервис уже доступен во всех населенных пунктах, где есть магазины сети и работает Uklon Delivery.

В честь 29-летия компании, в период с 20 сентября по 4 октября 2023 года будет бесплатной быстрая доставка из Uklon Delivery при заказе товара в Фокстрот от 2 тыс грн. Это означает, что покупатели смогут оценить сервис, сэкономить на доставке и извлечь максимальную выгоду от высококачественного обслуживания.

"Цель проекта – сделать возможным для клиентов получение желаемых товаров быстрым. Многие покупатели только начинают понимать, что можно заказать товар и уже через пол часа держать его в руках. Клиенты делают более смелые покупки – заказывают более дорогую и более габаритную бытовую технику: бойлеры, пылесосы, микроволновые печи, блендеры и многое другое. К тому же сервис позволяет решить практически любые экстренные бытовые проблемы. Так, первым заказом стала крышка для кастрюли и нам понадобилось всего 26 минут", — рассказывает Вадим Осинский, начальник управления цепи поставок.

Покупатели могут быть уверены, что во время поездки их заказы — в безопасности, так как все товары застрахованы, а функция "Безопасное получение" гарантирует передачу товара только адресату. Отслеживание перемещения заказа в режиме онлайн и возможность регулировать стоимость доставки делают процесс максимально удобным.

Напомним, ритейлер запустил услугу быстрой доставки в черте города Киева в конце августа. За первые 3 недели средний чек увеличился до 40%, доставлено более полусотни заказов, а среднее время на доставку — всего 28 минут.

Условия позволяют организовать быстрое получение большей части товаров, из магазинов сети если: стоимость – до 45 тыс. грн., вес – до 20 кг, габариты – 150*50*50 см, а расстояние до адресата – не более 14 км.

Бренд Фокстрот имеет аудиторию лояльных клиентов более 13,5 млн., насчитывает 119 современных магазинов в 67 областных и районных центрах Украины и обслуживает более 3,2 млн. посетителей foxtrot.ua ежемесячно.