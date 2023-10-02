Отсутствие реакции правоохранителей на коррупционный скандал с Егоровой-Луценко может привести к социальному взрыву, — политолог

Правоохранители вряд ли должным образом отреагируют на коррупционный скандал с участием главы Харьковского облсовета Татьяны Егоровой-Луценко, которая отправила своего мужа с водителем облсовета на служебном авто заграницу, вероятно, для ведения бизнеса во Франции. И это может вызвать социальный взрыв. Такое мнение в комментарии изданию "Апостроф" высказал политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

По его словам, ситуация с Егоровой-Луценко стала проявлением старой проблемы равенства перед законом.

"Тот, кто у власти, не отвечает ни перед законом, ни за свои слова. Это, конечно, началось не со "Слуг народа". Но сейчас идет война, в армии и в обществе очень сильно вырос запрос на социальную справедливость... Некоторые представители власти, к сожалению, используют эту власть в личных интересах. Некоторые "Слуги народа" своими действиями угрожают рейтингу президента", — цитирует "Апостроф" политолога.

Однако, как отмечает Небоженко, правоохранители вряд ли отреагируют на ситуацию должным образом, поскольку занимаются подобными случаями только тогда, когда резонанс перерастает в скандал или когда на это указывают западные партнеры. Говоря о кейсе Егоровой-Луценко — проверка Национального агентства предотвращения коррупции только началась и о сроках ее завершения в агентстве не говорят, добавил Небоженко в комментарии "Апострофу".

"Все это может привести к социальному взрыву. Это первое. И второе. Наши правоохранительные органы, к сожалению, продолжают еще работать на запрос Офиса президента. Они часто обращают внимание на тех, кто конфликтует с центральной властью, как в случае с мэром Чернигова Атрошенко", — отметил эксперт в общении с журналистами.

Стоит отметить, ранее бывший народный депутат Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что муж Татьяны Егоровой-Луценко Виталий Луценко в октябре прошлого года на служебном авто своей жены, за рулем которого находился ведомственный водитель председателя Харьковского облсовета, выехал за границу.

Как сообщали журналисты, во французском городе Канны Виталий Луценко подписывал документы о покупке акций и назначении его президентом компании MIDI AU SOLE, имеющей ресторан на набережной Канн. По данным французских реестров Виталий Луценко является резидентом Франции, имеет там квартиры и бизнес. Кроме ресторана MIDI AU SOLE, муж Егоровой-Луценко является владельцем ночного клуба No Name в Ницце.

СМИ утверждали, что для возможности пересечь украинскую границу водитель Егоровой-Луценко Валерий Ключко был внесен в систему "Шлях" как волонтер. Как подтвердили в Харьковской ОГА, Ключко в 2022 году трижды вносился в систему "Шлях".

Когда информация о поездках и собственности семьи Егоровой-Луценко была обнародована в СМИ, председатель НАПК Александр Новиков сообщил, что НАПК проводит проверку обстоятельств дела и мониторинг образа жизни Татьяны Егоровой-Луценко.