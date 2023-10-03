Украинцы все чаще покупают товары и услуги онлайн: статистика поиска промокодов от портала Emporium

Результаты социологических исследования показывают, что около 9% всех покупок украинцы совершают онлайн. Так, только по итогам 2022 года в украинском сегменте e-commerce было совершено онлайн-покупок на 4 млрд долларов США. В 2023 году тенденция не только сохранилась, но и стала еще более динамичной.

По мнению аналитиков информационного портала emporium.com.ua, украинцы все чаще отдают предпочтение покупкам в Интернет из-за возможности дополнительно сэкономить, активировав промокод. Также на сайтах гораздо больший выбор, чем в стационарных магазинах.

Покупают не только товары, но и услуги

Интересная тенденция последних лет — рост спроса на онлайн-услуги. Для примера, рост спроса на промокод Хотлайн Финанс только за первое полугодие 2023 года вырос на 33%. Пользователи все чаще предпочитают оформлять страховые полисы, не посещая офис страхового агента. Это удобно, быстро, а зачастую еще и экономно.

Все чаще украинцы заказывают в интернете технику, смартфоны, одежду и обувь, а также товары повседневного спроса. Так, статистика показывает, что в 2023 году промокоды ищут в 3-4 раза чаще, чем в 2022 году.

Чаще всего промокоды активируют для покупки:

товаров для дома;

бытовой химии;

товаров для красоты и здоровья;

продуктов питания;

лекарств;

средств гигиены;

зоотоваров.

Судя по статистике применения промокодов, все больше покупателей ориентируются на товары отечественного производителя. Хотя часть до сих пор не готова отказаться как от брендовых обуви и одежды, так и от импортных продуктов, косметики и бытовой химии. Например, также активно ищут для магазина Пандора промокод на скидку на Emporium. При этом, аналитики утверждают, что 71% покупателей полностью отказались от продукции компаний, которые до сих пор не покинули российский рынок.

Статистика использования промокодов также демонстрирует, что 78% покупателей совершают онлайн-покупки через смартфон. При этом 40% из них применяют предварительно загруженные мобильные приложения любимых интернет-магазинов, остальные оформляют заказ через мобильные версии сайтов. Среди них 47% — пользователи ОС Android, 15% — ОС iOS.

Чаще всего онлайн покупают жители крупных городов, среди которых Киев, Львов, Харьков, Днепр, Одесса. Покупная активность возобновилась в основном благодаря покупателям в возрастной категории до 25 лет. Именно они активно покупают онлайн товары и такие услуги, как страхование, оплата услуг стриминговых сервисов, доставка и т. п.