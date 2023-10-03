Облил КГГА краской: в Киеве митингующему вручили повестку (фото)

Роман Абрашин рассказал, что выйти на улицу с плакатом ему было недостаточно, а краска якобы имеет большее психологическое воздействие. Известно, что полиция выписала парню два админпротокола.

Соучредитель благотворительного фонда "Объятия" Роман Абрашин во время митинга под зданием Киевсовета 16 сентября был задержан правоохранителями за нарушение правил благоустройства и мелкое хулиганство. Об этом он рассказал в собственном Facebook, добавив, что в сети продолжаются баталии по поводу краски, которой Абрашин облил вывеску и стены здания.

"Меня называют вандалом и провокатором. Склоняют к официальному контакту с органами власти и диалогу", — подчеркнул он.

Митинг под Киевсоветом 16 сентября Фото: Facebook

Роман Абрашин уточнил, что просто выйти с плакатом ему было недостаточно, а краска, по его мнению, имеет большее психологическое воздействие. В то же время правоохранители составили на него два административных протокола и выписали 1360 гривен штрафа по первому протоколу, а по второму — еще не состоялось судебного заседания.

Однако на этом история не закончилась. В следующую субботу Абрашин снова принял участие в митинге возле Киевсовета по вопросам бюджетных расходов, о чем тоже сообщил в Facebook.

Митинг возле КГГА 23 сентября Фото: Facebook

"Новые требования включают поддержку обороны со строительством пандусов к укрытиям, госпиталей, а также обустройство укрытий в школах и детских садах. Было объявлено, что Киев выделит 120 миллионов гривен на строительство пандусов в укрытиях уже на этой неделе. Также решено не проводить тендеры на неважные покупки. А вскоре будет обсуждаться бюджет на 2024 год в совете", — уточнил Абрашин цель субботнего митинга 23 сентября.

Хроники "вендетты"

Впоследствии Романа Абрашина посетили правоохранители, как рассказал он в собственном Facebook, и вручили ему повестку. Он расценил это как преследование общественных активистов или вендетту со стороны мэра Киева Виталия Кличко.

Роман Абрашин с повесткой Фото: Facebook

Журналисты "Громадського" связались с Абрашиным, чтобы прояснить ситуацию и убедиться в происходящем.

На самом деле соучредитель фонда "Объятия" считает, что повестку "привезли на заказ". Он вспоминает, что городской голова Киева Виталий Кличко после акции звонил его знакомой Марии Барабаш и предупреждал, что лично проследит, чтобы Романа Абрашина отправили на фронт. Сейчас Абрашин консультируется с адвокатом относительно сложившейся ситуации.

Журналисты "Громадського" попросили прокомментировать ситуацию с Романом Абрашиным столичную власть. Там ответили, что сейчас готовят позицию столичного мэра.

Акции "Деньги на ВСУ" с требованием направлять больше средств на армию и прекратить тратить средства на неактуальные проекты и программы состоялись не только в Киеве, но и во Львове, Тернополе, Одессе. Митингующие, кроме поддержки Сил обороны, требовали также обустроить пандусы в укрытия, госпитали, в общем укрытия в школах и садиках.

Фокус писал о серьезных проблемах с отопительным сезоном, которые наметились в Киеве. Как сообщил 3 октября мэр Киева Виталий Кличко, сейчас сумма долга составляет 6,8 миллиарда гривен.

Напомним, что Фокус сообщал: мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевсовета по усилению поддержки столицей Вооруженных сил Украины.