Российский бизнес, который имел интересы в Украине, усиливает сопротивление попыткам нашего государства удержать экономику — глава АРМА

Российские олигархи и подсанкционные лица усиливают попытки сломать экономическую стабильность Украины. Об этом сообщила Елена Дума, председатель Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) в своем Телеграмм-канале.

Елена Дума отметила, что сейчас АРМА управляет 1064 активами, принадлежащими физическим или юридическим лицам, которые, как считается, подрывают территориальную целостность Украины и способствуют войне. Отметив, что прибыль, полученная от управления этими активами, направляется на наполнение бюджета Украины и, в свою очередь, на усиление обороноспособности страны.

Как яркий пример сопротивления российских олигархов усилиям Украины защитить свою экономику руководитель АРМА привела компанию "Моршинская", отметив, что миноритарные акционеры оказывают бешеное юридическое и PR-сопротивление. "И это очень сильно напоминает попытки российского бизнеса отыграться за поражение на театре военных действий, — сообщает Елена Дума. — Спектр требований акционеров-миноритариев "Моршинской" широкий, и ни одно из них не предусмотрено действующим законодательством. Это и о приоритетном праве управлять заводом минвод, и об априорном признании их добропорядочными, и даже о небезупречности проекта закона №6233, который системно продвигает АРМА".

Елена Дума предостерегает, что перед нами вырисовывается проблема российского бизнеса, который, оправившись от мощного апперкота, разрабатывает стратегии сопротивления украинскому государству.

Глава АРМА призвала общественность оставаться бдительными по этому вопросу, а также призвала парламентариев принять законопроект № 6233, которым наконец отменяется требование к управляющим спрашивать разрешение на деятельность у непосредственных врагов Украины — РФ и РБ.

"Экономическая стабильность не является "экономическим фронтом" (фронт у нас один), но мы совместно должны обеспечить финансовую стабильность государства", — убеждена Елена Дума.

Напомним, что АРМА получило в управление корправа кипрского предприятия International Distribution Systems Limited (владеет заводом минвод "Моршинская") еще 11 ноября 2022 года на основании постановления Шевченковского суда г. Киева, в котором говорилось о том, что разработанный Михаилом Фридманом и Германом Ханом "преступный план для фиктивного вывода по мнимым сделкам из своей собственности активов". Впоследствии, в феврале 2023 года, был объявлен открытый конкурс на управление этими активами, который выиграло ООО "Карпатские минеральные воды". Выполняя требования закона, компания подала заявку в АМКУ на концентрацию и провела оценку имущества. После получения "зеленого света" от Антимонопольного комитета победитель конкурса сможет начать управление активами.