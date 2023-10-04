Врач с Волыни случайно узнал, что "возглавляет" ячейку запрещенной в Украине партии (видео)

О связи с запрещенной с 2022 года партией врачу Александру Калапушу намекнули пациенты. Однако, как оказалось, настоящая экс-руководительница пророссийской организации и однофамилица мужчины живет в соседнем селе.

Волынянин Александр Калапуша, который работает врачом в Киеве, недавно случайно выяснил, что по документам с 2004-го года возглавляет одну из ячеек запрещенной в Украине Социалистической партии. Об этом сообщает Общественное.

Руководителем Топильненской ячейки партии в Рожищенской общине мужчину сделали незаконно и без его ведома. А о связи с запрещенной с 2022 года пророссийской организацией ему намекнули пациенты.

По словам Александра Калапуша, это может привести к серьезным рискам для его репутации.

В Министерстве юстиции мужчине сообщили, что согласно Единому реестру общественных формирований Калапуша Александр Игнатьевич не входит в состав руководящих органов политических партий в Украине. Однако Калапуша А.Г. есть среди руководителей Топильненской сельской организации Социалистической партии Украины, впрочем, информации о полном имени и отчестве нет.

Волынянин случайно узнал, что "возглавляет" ячейку запрещенной в Украине партии

Также волынянин обратился в полицию, где настаивал, чтобы правоохранители провели расследование и сняли его имя с госреестров.

По словам пресс-секретаря Нацполиции области Ольги Бузулук, заявление мужчины направили в Киверцовское подразделение, где следователь рассмотрит его и будет решать, вносить ли эти данные в ЕРДР.

По мнению луцкого адвоката Олега Огородника, если полиция начнет расследовать это дело, то они зайдут в тупик.

"Уже прошло 20 лет и найти подозреваемого, кто подделал документы, достаточно сложно. Есть сроки привлечения к уголовной ответственности. Которые тоже уже, на мой взгляд, практически истекли", — отметил правозащитник.

Нашли настоящую экс-руководительницу ячейки запрещенной партии: детали

В разъяснительном письме Западное межрегиональное управление Минюста сообщило, что руководитель местной ячейки Калапуша А.Г. — это не Александр Игнатьевич, а Ольга Григорьевна.

Известно, что сама ячейка прекратила существование в ноябре прошлого года, согласно решению суда.

Волынянин случайно узнал, что "возглавляет" ячейку запрещенной в Украине партии

Корреспондентам удалось найти бывшую руководительницу местной политической ячейки социалистов. Ольга Калапуша живет в соседнем селе, работает на школьной кухне.

Женщина рассказала, что партийную ячейку возглавляла с 1994-го года, ее распустили два года назад.

"Она полностью рассыпалась и партия, все вышли и все, закрылось то все, потому что все поняли, какую они линию ведут, это неприятно", — отметила Ольга Калапуша.

Волынянин случайно узнал, что "возглавляет" ячейку запрещенной в Украине партии

Волынянин Александра Калапуша, узнав об однофамилице Ольге Александр Калапуша, решил написать жалобу на следователя полицейского, чтобы его заявление таки внесли в ЕРДР и дали официальный письменный ответ.

Социалистическая партия Украины: что известно

СПУ — это бывшая пророссийская партия в Украине, которая ставила целью "развитие социализма на принципах народовластия".

20 марта 2022 СНБО приостановил деятельность партии, а 14 июня Восьмой Апелляционный суд Львова окончательно запретил ее работу.

Известно, что с 1991 по 2010 партию возглавлял Александр Мороз. После президентских выборов 1994 года, значительная часть СПУ сначала поддерживала Леонида Кучму, но после конфликта парламента и Кабмина 1995 года перешла в оппозицию.

Напомним, 28 сентября Ольга Герасимьюк сообщила, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с другими профильными органами работает над вопросом регулирования мессенджера Telegram. В правительстве убеждены, что через соцсеть распространяются пророссийские нарративы.