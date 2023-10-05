Ежемесячно по 8 тысяч гривен: отец Зеленского отмечен пожизненной стипендией от Кабмина

Отец главы государства три года назад уже отказывался от получения пожизненной стипендии. Пока не известно, согласится ли он ее получить в 2023 году.

Кабинет Министров Украины 29 сентября принял распоряжение о назначении стипендий украинским педагогам. В списке обнаружили фамилию отца президента Украины Владимира Зеленского, который работает в Государственном университете экономики и технологий. В деталях ситуации относительно стипендии для отца Зеленского разобрался Фокус.

На портале Кабмина опубликовали текст Распоряжения №858-р от 29 сентября 2023 года. В документе говорится о назначении пожизненной стипендии педагогам. В перечне — 118 человек. На третьей странице указано имя Александра Семеновича Зеленского.

Стипендия отцу Зеленского: детали

Пожизненная стипендия Кабмина начала присуждаться с 2021 году. В соответствующем документе, принятом в 2020 году, подробно описана процедура, согласно которой человек может начать ее получать. В частности, кандидатуру подает ученый совет учебного заведения, а решение принимает правительство Украины. Деньги на стипендию заложены в Государственный бюджет.

Украинские СМИ оценили размер стипендии, которую будут платить 118 педагогам, среди них — отцу Зеленского. Размер стипендии составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который в 2023 году составил 2 684 грн. Итак, пожизненная выплата выдающимся педагогам — 8 052 грн. (выплаты ближайшего года).

Несложные подсчеты показывают, что в 2024 году на выплаты для всех граждан из списка Кабмина может тратиться 950 136 грн ежемесячно, а в течение года — 11,4 млн грн.

На официальных страницах президента государства пока нет комментариев по ситуации со стипендией.

Отметим, Александр Семенович Зеленский, профессор Государственного университета экономики и технологий, является отцом президента Украины Владимира Александровича Зеленского. 75-летний мужчина 28 лет возглавляет кафедру информатики и информационных технологий Криворожского экономического института, который впоследствии стал частью Государственного университета экономики и технологий.

В 2020 году Александр Зеленский комментировал возможность присуждения ему стипендии Кабмина. Тогда мужчина заявил, что ему хватает зарплаты и пенсии, а в дополнительных выплатах он не нуждается.

Напоминаем, после визита президента Зеленского в США Украина получила от американского правительства список реформ, которые нужно выполнить в течение ближайших двух лет. Между тем в Конгрессе США отменили выделение 300 млн долл. Украине и уволили председателя Палаты представителей — республиканца, который поддерживал украинский народ.