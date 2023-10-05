"Гид" за 11 тысяч долларов: сириец организовал переправу уклонистов в Румынию (фото, видео)

Перемещение лиц происходило через так называемую "зеленку" на границе с Молдовой. Именно на границе с Украиной нарушителя задержали во время получения средств.

Пограничники разоблачили масштабную "схему" незаконного выезда украинских мужчин через Молдову в Румынию, которую организовал гражданин Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Иностранец подыскивал желающих покинуть пределы нашей страны среди круга своих знакомых. Он еще до полномасштабной войны прибыл в Украину с целью обучения. Мужчина для более эффективного функционирования своего "бизнеса" привлек сообщника. Тот предоставлял консультации украинским мужчинам с соответствующими деталями для дальнейшей легализации в одной из стран Евросоюза.

Нарушитель выполнял функции "гида к границе". Правоохранители задержали сирийца с поличным возле границы во время получения средств от клиента за услугу. Перемещение лиц происходило через так называемую "зеленку" на границе с Молдовой. Стоимость такого трансфера стоила 11 тысяч долларов.

Сотрудники правоохранительных структур объявили ему подозрение. Нарушителя обвинили в незаконной переправке людей через государственную границу Украины.

Напомним, в сентябре на Закарпатье задержали организаторов побега мужчин, которые пытались избежать службы в украинских войсках. Военнообязанных за более $8 тыс. переправляли через Тису. По договоренности, средства они планировали предоставить после попадания на территорию Румынии.

В Киевской области 29 августа разоблачили взяточников с ТЦК и ВВК, которые получили от уклонистов 10 млн грн. Группа сообщников помогала мужчинам незаконно сниматься с воинского учета. Следствию известно о как минимум 50 человек, которые все же решили воспользоваться "услугами" преступной группировки.