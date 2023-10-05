Михаил Хомич о том, как зарабатывать 2000$ в месяц

Что вы готовы делать ради своего успеха? Если готовы на все и даже учиться, то вам нужно к Михаилу Хомичу на его курс "Метод Хомича". Почему лучше учиться у Михаила? Потому что он эксперт в товарном бизнесе и за пять лет практики стал миллионером, благодаря разработанной лично стратегии. Для того, чтобы каждый мог достичь результатов, как Хомич, ним был создан авторский курс по заработку на продаже товаров в интернете. Этот метод не похож ни на один другой. На курсе Михаил обещает, что каждый ученик сможет с нуля заработать 2000$. Мы попросили его поделиться секретами этого способа и о результатах читайте в этой статье.

С чего начать бизнес в товарке?

Михаил рекомендует начать с обучения. Он сам платил за знания в свое время, но после того, как допустил ошибки. Понимаем, что вам бы хотелось начать зарабатывать сразу после прочтения этой статьи. Но тогда вы допустите нежелательные ошибки и потеряете время и деньги. Чтобы этого избежать, лучше заранее изучить все подводные камни. Тем более что у Михаила на курсе вы получите рабочую систему заработка с контактами поставщиков, советами по товару и т.д.

Для старта в этом бизнесе вам не нужно много денег. Достаточно 50$ и вы сможете сделать первый цикл продаж и умножить эту сумму вдвое.

Какие расходы вас ждут?

· Создание копии сайта — 250 грн;

· Покупка домена, хостинга для сайта — 250 грн;

· Рекламный бюджет на один день — 400 грн.

Итого 900 грн за запуск. Это минимальная сумма, с которой можно начать бизнес.

Михаил рекомендует оптимальную схему:

· Создание копии сайта — 250 грн;

· Покупка домена, хостинга для сайта — 250 грн;

· Рекламный бюджет на день — 400 грн;

· Закупка товара — 2500 грн;

· Депозит на колл-центр — 500 грн.

Итого на оптимальной схеме расходы 3900 грн.

Как запустить товарный бизнес

Технология, которую изобрел Михаил, может запустить бизнес за 5 дней и быстро выйти на доход 2000$. В его планах расширить штат компании до 100 партнеров, которым он передаст эту технологию. Под его руководством партнеры смогут запустить свой товарный бизнес. Отзывы об этом методе положительные, большинство студентов Михаила смогли окупить стоимость курса за первые недели продаж.