Как будто розовый цветок: в Карпатах нашли чудо-гриб, из которого можно делать цукаты (фото)

Вешенка имеет розовую окраску шляпки и белую хрустящую нежную мякоть, но в пищу употреблять можно только шляпку.

Гриб вешенка розовая был найден, по сообщению фолловеров в Facebook, в Карпатах. В группе "Гриби" Вера Стрельбицкая опубликовала фото находки.

В этом году осенний грибной сезон начался без малейших опозданий, как отмечают любители тихой охоты. Трофеям радуются дети и взрослые. Из грибов готовят вкусные блюда, продают на базарах и сдают в приемные пункты.

Особенно украинцев яркий чудо-гриб, похожий на цветок розового цвета. Оказывается, трофей редкий и очень вкусный. Из него, как заявили пользователи в комментариях, можно делать даже цукаты.

"То ли грибы, или цветы, какие бы ни были они на вкус я бы не стал есть, жаль срывать такую красоту", "Знаете, я лесовик по натуре, но такую красоту увидела впервые за свою жизнь", "Странно, что в Карпатах, потому что там о наших горах даже упоминания нет", — заявили грибники.

Вешенка розовая

Вешенка розовая — съедобный гриб, который выращивают для получения круглый год в специальных условиях. Нежные грибы розового цвета отличаются декоративностью и приятным вкусом. Это низкокалорийный продукт, который безопасен к употреблению. Их готовят в маринованном, соленом, сушеном, вареном и жареном виде.

Вешенка розовая содержит витамины, которые необходимы для организма человека. В грибе есть калий, железо, фосфор, витамины D, B1 и PP. Регулярное его употребление способно укреплять иммунитет. Он имеет розовую окраску шляпки и белую хрустящую нежную мякоть. У него насыщенный вкус, но в пищу употребляют только шляпки вешенки, поскольку ножки гриба жесткие и несъедобные.

Напомним, 7 октября стало известно, что на Черниговщине обнаружили огромный гриб-баран из Красной книги Украины. Как отметили ученые, в регионе гриб не очень распространен. Он преимущественно встречается в старых участках соснового леса в западных областях Украины.