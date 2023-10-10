Мама занималась огородом: двое младенцев погибли в пожаре в Винницкой области (фото)

Вовремя заметивший пожар сосед спас четырех детей, но пробраться в охваченную пламенем отдаленную комнату с двумя другими не смог.

В селе Верховка Винницкой области произошел пожар, в котором погибли двое детей в возрасте до года. Трагедия произошла, когда многодетная мать копала картошку. Четырех других удалось спасти. Об этом сообщает "Канал 24".

Пожар заметил сосед, бросившийся спасать детей, но в итоге квартира выгорела полностью.

"Я услышал вначале детские крики, а потом выглянул — увидел дым из окна", — рассказал в интервью журналистам Андрей Хританков.

Андрей Хританков

Он взял лестницу и направился к двухэтажному зданию, в котором четыре квартиры, но только одна была заселена.

По словам мужчины, он подставил лестницу к балкону дома и увидел двух старших детей, которым помог выбраться. Затем полез за двухлетним малышом, который сидел на полу.

Но попасть в отдаленную комнату, в которой спали два грудных ребенка, шести и трех месяцев, не смог.

Во время пожара мама копала картошку

Мать детей оставила их на время одних и вместе со старшим сыном пошла копать картошку.

Предположительно, пожар возник из-за детских шалостей. Представители ГСЧС допускают, что ребенок мог играть со спичками в одной из комнат.

Семья стояла на учете в соцслужбе

Семья переехала в Винницкую области в прошлом году и недавно оказалась на учете.

Квартира многодетной матери

"Были у нас к ней претензии, пусть продукты есть, но не такие, как это нужно детям, чтобы было полноценно", — отметила глава Службы по делам детей Копайгородского поселкового совета Екатерина Костюк.

Екатерина Костюк

По ее словам, в помещении квартиры было грязно, вещи не были постираны, а в последнее время дети жили без горячей воды.

"Она их не купала, не ухаживала как нужно", — сказала Костюк о 39-летней матери.

Глава местного совета Людмила Кушнир рассказала, что женщина получала пособие на детей в размере свыше 20 тысяч.

Но в последнее время ее оставил предыдущий сожитель, что "очень ее подкосило", "потеряла интерес к жизни", отметила местная руководительница.

Спасенные дети переведены в районную больницу. Они перенесли стресс, но ожогов у них нет.

После пожара и гибели детей полиция открыла уголовное производство, которое сейчас квалифицируют как несчастный случай. Соцслужбы, в свою очередь, ищут новое жилье для семьи.

Напомним, что во время пожара на свадьбе в Ираке погибли 113 человек.

Также сообщалось, что в Чехии испытали беспилотный грузовик для пожарных.