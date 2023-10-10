ФК "Рух" и Григорий Козловский вместе с Львовской ОВА работают над созданием системы "Железный Купол" для защиты региона

ОО "Народная Самооборона Львовщины" направила запрос в "Благотворительную организацию "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" на финансирование пакета помощи для ВСУ. ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский откликнулись на запрос военных и передали 3,7 миллиона гривен для закупки снаряжения и техники для ПвК "Запад". Для украинских военных были закуплены тепловизоры, приборы ночного видения, автомобили и оборудование к ним, лазерные указки, прицелы и др.

Григорий Козловский рассказал, что ФК "Рух" и "Благотворительная организация "Фонд помощи Украине "Рух у майбутнє" откликнулось на инициативу начальника Львовской ОВА Максима Козицкого и и.о. председателя Львовского областного совета Юрия Холода по созданию тактической системы ПВО, такой как система "Железный Купол" в Израиле, для защиты Львова и области от шахедов.

"Сегодня, когда мир поразила новая война между Израилем и террористической группировкой ХАМАС мы вновь увидели, какими ужасными могут быть последствия военных атак по городам и инфраструктуре. Украинцы уже почти два года живут в состоянии войны, а наши защитники делают все, чтобы выбить врага с украинской земли. Ежедневно Вооруженные силы Украины прилагают большие усилия для защиты, как жизней украинцев, так и критической инфраструктуры от атак врага. Зимой именно объекты энергетической инфраструктуры стали главной целью страны-террориста. А с начала полномасштабной войны зафиксировано более 260 таких атак. Критическая инфраструктура обеспечивает важные функции государства. Поэтому сегодня мы должны усилить помощь нашим воинам. Помочь с закупкой тепловизоров, автомобилей, дронов и другого необходимого оборудования, которое поможет нашим военными защищать украинцев от атак врага. Ведь сейчас наша критическая инфраструктура находится под прицелом агрессора", — отметил Григорий Козловский.

Львовская ОВА провела закупку техники и снаряжения, которые помогут ВСУ защищать регион от атак врага во время отопительного сезона на критическую инфраструктуру.

"Перечень того, что нужно было приобрести, сформировало ПвК "Запад". Мы же проработали этот список и определили, что можем приобрести, а что не можем. Ведь есть устройства двойного назначения, которые в свободной продаже, но есть и оборудование, которое нельзя найти в свободной продаже. Социально-ответственный бизнес, в частности ФК "Рух", путем перечисления средств оплатил часть того снаряжения и техники, которые получит ПвК "Запад", — рассказал советник начальника Львовской ОВА Тарас Грень.

Меценат активно помогает украинским военным. Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. До этого средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже приобрели 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональные учебные комплексы, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально отремонтировали 15 автомобилей.

Григорий Козловский добавил: "ФК "Рух" помогал и будет помогать дронами, антиланцетными комплексами и другим необходимым снаряжением, чтобы приблизить день Победы над российским злом".