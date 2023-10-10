"Агропромтехцентр" депутата c Ковеля Павла Семенюка подозревают в изготовлении поддонов EPAL из незаконного леса, — СМИ

Депутата городского совета Ковеля Павла Семенюка связывают с масштабной схемой незаконного вывоза поддонов EPAL, в которой якобы используются тысячи кубометров незаконной древесины. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на австралийского журналиста Джейсона Росса.

Джейсон работает в международном издании Wood Central, которое также рассказало о скандале с украинскими поддонами.

Издание сообщает, что Европейская ассоциация поддонов (EPAL) усилила контроль за конфликтной древесиной и предупредила украинских экспортеров, что аннулирует лицензии на деятельность, если на экспорт попадет нелегальная и конфликтная древесина.

"Предупреждение последовало после того, как высокопоставленного украинского чиновника обвинили в изготовлении поддонов, более 80% которых, произведенные одним из поставщиков поддонов в стране и использовавшего незаконную древесину", — отмечает Wood Central.

Также журналисты сообщают, что "должностное лицо возглавляет организованную преступную группировку, которая зарабатывает сотни миллионов долларов на незаконной паллетной схеме".

Wood Central цитирует письмо исполнительного директора EPAL Бернд Дорре, в котором он отметил, что даже первое нарушение теперь приведет к аннулированию лицензии.

Издание отмечает, что подозрения основываются на украинском расследовании, которое касалось поставщика поддонов, депутата городского совета Ковеля Павла Семенюка, владельца фирмы "Агропромтехцентр" и ряда других аффилированных компаний.

"В частности, с мая 2022 по март 2023 года украинские предприятия экспортировали за границу поддоны и доски общим объемом 141 140 кубометров пиломатериалов. Для изготовления такого объема пиломатериалов необходимо около 352 тысяч кубических метров древесины. А за этот период официально закупленная этими предприятиями древесина составила всего 85 835 кубометров. То есть, есть подозрение, что незаконной древесины на этих связанных предприятиях за указанный период было в четыре раза больше, чем легально закупленной", – говорится в сообщении.