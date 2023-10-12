Украинский производитель кормов для кошек и собак известный во всем мире: 20 фактов о Kormotech

Сегодня Kormotech – в 20-ке наиболее быстро развивающихся мировых петфуд компаний. Каждая третья кошка или собака лакомится продуктами Kormotech от брендов Optimeal, CLUB 4 PAWS, "Мяу!" и "Гав!".

Глобальной компании украинского происхождения Kormotech в этом году исполнилось 20 лет. Она покорила не только вкусы украинских четырехлапых, но и более трех десятков международных рынков, реализовала ряд социальных инициатив. К 20-летию компании делимся 20 фактами о Kormotech.

Материнская компания Enzym (производство дрожжей и фудтех-бизнес) создала Kormotech в 2003 году как проект по диверсификации существующего бизнеса. После изучения рынка возникла идея производить питание для кошек и собак. До открытия собственного завода Kormotech производил корм на аутсорсе в Дании. Первый выход продукта на рынок провалился – украинские потребители недоверчиво отнеслись к цветным гранулам сухого корма. В Америке и Европе это было привычно: цвет гранулы означал соответствующие ингредиенты – овощи, зелень, мясо. Сегодня мощность трех предприятий Kormotech, производящих сухие корма и паучи, равна 90 тыс. тонн в год и постоянно увеличивается, ведь рынок стремительно растет. Kormotech обеспечивает около четверти украинского рынка кормов для кошек и собак. Кормотеховские корма производятся по стандартам детского питания. Качество конечного продукта контролируется в 60 точках – от выбора сырья до попадания продукта на полку. 20 лет назад в Украине более 80% петперентов кормили своих любимцев со стола. Сегодня 80% петперентов предпочитают готовый корм, и это правильно: ведь готовый корм – это сбалансированный рацион, содержащий все питательные вещества, необходимых для здоровья и долголетия животного. Целью стратегии Kormotech 2018-2023 было войти в ТОП-50 мировых производителей петфуда. По результатам 2021 года компания оказалась на 51-м месте, по результатам 2022 – на 55-м. Амбициозная цель стратегии 2024 – 2028 – войти в ТОП-30 из более чем 3000 мировых производителей. Сегодня Kormotech – в числе 20-ти самых быстрорастущих мировых петфуд брендов. Чтобы достичь своей амбициозной цели, в ближайшие 5 лет Kormotech должен прирасти, как минимум, втрое. Каждый третий украинский кот или собака предпочитает продукты Kormotech от брендов Optimeal, CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! Для производства кормов Kormotech использует более 2000 наименований сырья. Более 90% из них — украинского происхождения. Среди них как привычные – свежее мясо, овощи, ягоды и травы, так и экзотические – голубика, амарант, кальмары. География закупоки — от Норвегии до Южной Америки. За 20 лет Kormotech реализовал более десятка социальных проектов – от помощи животным после начала войны в 2014 году до программы гуманного образования для школьников. Структура семейного бизнеса семьи Вовк включает не только системообразующие предприятия – Kormotech и Enzym, но и инвестиционные проекты, например Kormotech Америка (проект, покоряющий американский рынок петфуда), petcare стартапы Animal ID, Rocketo, биотех-лабораторию Explogen. Недавно Kormotech объявил о запуске собственного венчурного подразделения. За 20 лет команда Kormotech выросла до более чем 1200 человек в 5 странах мира. В 2023 году компания вошла в рейтинги 50 лучших работодателей военного времени от журнала Forbes и рейтинг ТОП-50 работодателей от издания Delo.ua. В 2023 году Kormotech попал на страницы авторитетных глобальных изданий New York Times и Reuters в качестве примера жизнестойкого украинского бизнеса, развивающегося, несмотря на войну. После начала полномасштабного вторжения Kormotech с опорой на литовский международный фонд U–Hearts создал глобальную цепочку помощи украинским животным – инициативу Save Pets of Ukraine. За первый год работы инициатива привлекла более $3 млн. помощи. Сегодня Save Pets of Ukraine – это более 300 000 накормленных животных и более 1500 тонн предоставленного зооволонтерам корма. Бренд Optimeal от Kormotech создал первый в Украине мультиканальный сервис ветеринарной помощи Optimeal Expert 9100. Врачи принимали роды в бомбоубежище по телефону и лечили раненых животных, найденных на передовой. Сервис принимает в среднем 11 звонков и 13 обращений в мессенджерах в час. Платформа LOOK 4 PAWS бренда CLUB 4 PAWS популяризирует адопцию беспородных животных. С помощью платформы уже удалось пристроить более 1000 четырехлапых. В 2019 году компания определила для себя социальную миссию – изменить отношение к животным во всей Восточной Европе: не как к собственности, а как к компаньонам и членам семьи. 85% самих кормотеховцев – петперенты, имеют кота, собаку, а то и обоих. 18.К 20-летию компании Kormotech запустил национальную кампанию "По зову сердца", в которой через любимые и узнаваемые бренды впервые знакомится с петперентами своих четырехлапых клиентов. В честь 20-летия в сетях супермаркетов и зоомагазинов на полках с продуктами Kormotech появились специальные отметки, рассказывающие о Kormotech и его ценностях. К 20-летию Kormotech разработал развлекательную платформу Kormotech Family – семейный альбом украинских четырехлапых, куда можно добавить собственного любимца и рассказать его историю. Где бы вы ни находились – в Украине или за границей, вы можете нанести на карту семейного альбома родной город и разместить профиль животного. В честь собственного 20-летия Kormotech передаст 100 000 грн из каждых 20 тонн корма брендов CLUB 4 PAWS, Мяу!, Гав! в помощь детям и домашним питомцам, пострадавшим от войны. Средства будут направлены в благотворительный фонд "Голоса детей" и инициативу Save Pets of Ukraine*. Совместно с "Голосами детей" компания оборудует петсфрендли семейные комнаты для родителей и детей в укрытиях больниц на прифронтовых территориях, совместно с Save Pets of Ukraine закупит корма, лекарства, вакцины и все необходимое для помощи животным в приютах.

*Детали кампании на сайте family.kormotech.com