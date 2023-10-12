Экс-прокурор и бывшая сотрудница ГБР устроили пышную свадьбу с выступлением Поляковой, — СМИ (фото, видео)

Двухметровый свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч грн, а на торжественных мероприятиях присутствовали 300 человек.

Бывшая сотрудница Государственного бюро расследований (ГБР) Роксолана Москва и экс-прокурор Ростислав Ильницкий устроили пышную свадьбу во Львовской области с выступлением Оли Поляковой и Александра Пономарева. Подробности сообщило издание Lviv.Media.

Торжественные мероприятия длились два дня — 7-8 октября. Принимал гостей пятизвездочный комплекс Emily Resort.

По информации издания, пригласили 500 человек, но присутствующими были около 300 человек. Ведущим праздника был шоумен Григорий Решетник. Кроме Оли Поляковой и Александра Пономарева, выступили Дзідзьо и группа "Дзвони".

Свадьбу решили организовать в украинском стиле. Молодожены надели вышиванки. Бизнесмены, депутаты, юристы и работники правоохранительных органов и налоговой присутствовали на мероприятиях.

Журналисты пытались узнать стоимость свадьбы. Как сообщило издание, только двухметровый свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч грн. Через некоторое время журналистам позвонил отец молодого Василий Ильницкий. Он просил не публиковать расследование, мол, прилагает значительные усилия для помощи армии.

Роксолана Москва

Роксолана Москва — бывшая сотрудница отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове. Ее уволили в марте 2022 года. Впоследствии 27-летняя женщина через судебные инстанции решила вернуться на работу. Восьмой апелляционный административный суд принял решение о восстановлении Москвы в должности и взыскал в ее пользу 231 тыс. грн за вынужденный прогул.

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Ростислав Ильницкий

Ростислав Ильницкий — бывший прокурор. В 2019 году мужчина работал заместителем прокурора в Радехове. Несколько месяцев назад он по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева. Место его работы сейчас — неизвестно.

Фото: Lviv.Media

Напомним, в сентябре фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая заявила, что хочет сыграть свадьбу в Крыму. Певица призналась, что это особое место, и именно там она хочет собрать всех друзей.