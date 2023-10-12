"Завладел имуществом аэропорта": НАБУ объявило в розыск экс-мэра Одессы Костусева

В антикоррупционном ведомстве заявили, что бывшего градоначальника разыскивают по подозрению в совершении таких преступлений: "присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением" и "служебный подлог".

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего мэра Одессы Алексея Костусева, подозреваемого в причастности к завладению имуществом коммунального аэропорта "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что Костусеву разыскивают в связи с подозрением в совершении преступлений, предусмотренных статьей 191 частью 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статьей 366 частью 2 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в 2011 году два известных одесских бизнесмена организовали схему завладения имуществом аэропорта "Одесса" — для этого зарегистрировали ООО, которое должно было основать совместное общество с Одесским городским советом (ОГС) с распределением долей 75% и 25% соответственно, с целью получения в собственность и последующей приватизации имущественного комплекса аэропорта стоимостью около 118 млн грн.

Дело о завладении имуществом аэропорта "Одесса": что известно

НАБУ и САП разоблачили преступную группировку, завладевшую КП "Международный аэропорт "Одесса"" и получавшую его доход в течение десяти лет. С 2012 по 2022 год группа получила более 2,5 млрд грн.

По данным правоохранителей, Одесским аэропортом стоимостью 118 млн грн завладели два известных одесских бизнесмена при содействии местных властей в 2011 году. Незаконно приватизировать аэропорт помог тогдашний городской голова Одессы Алексей Костусев, известный своей антиукраинской позицией.

В пресс-службе отметили, что по договору фиктивные инвесторы должны были внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Однако большинство внесенных денег из-за действий преступников стало предметом залога. Банк заблокировал средства, что сделало невозможным их использование.