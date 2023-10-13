"Каждая гривна сейчас должна работать на Победу Украины", — совладелец сетей Eva и Varus Руслан Шостак

Во время выступления на Международном экономическом форуме совладелец розничных сетей Eva и Varus Руслан Шостак сообщил, что бизнес в Украине должен принять войну, как новую реальность, и научиться в ней жить. Также, по его мнению, нужно строить экономику и не ожидать больше от государства, чем оно может дать. Однако бизнесу стоит начать развиваться и инвестировать. Об этом Шостак написал на своей странице в Facebook.

Бизнес должен стать опорой для государства, как это происходит с начала полномасштабной войны с РФ, а для этого компаниям важно рассчитывать на собственные силы и планировать развитие. Об этом во время выступления на Международном экономическом форуме заявил бизнесмен, совладелец торговых сетей Eva и Varus Руслан Шостак.

"В каждой экономической отрасли должна появиться своя стратегия развития, чтобы ВВП 1 трлн долларов стал не плодом фантазии финансовых экспертов, а реальностью для Украины. Нужно разложить каждую отрасль, и мы найдем точки роста. Мы должны создать государственно-частный совет, для того, чтобы подготовить действенные стратегии развития в каждой сфере", — считает Руслан Шостак.

По его мнению, сейчас привлечение инвестиций в экономику страны — это не просто задача, а государственная цель. "В нашей стране должны родиться масштабные проекты как для внутренних, так и для внешних инвесторов. Но для этого должны быть прозрачные правила, одинаковые для всех инвесторов: гарантии прав и защиты для бизнесов, антикоррупция правовых органов, отсутствие серых схем на рынке и т.д.", — сказал эксперт.

Он также рассказал о важном инвестиционном проекте, который осуществляет его компания — речь идет о строительстве логистического хаба. Это около 1 млн кв метров складских площадей в 4-х областях Украины, а общий объем инвестиций составляет 1 млрд долларов. "Это инновационный проект с возобновляемыми источниками энергии, полным циклом переработки и утилизации отходов, комплексной инфраструктурой (СТО, общежития, зоны отдыха для персонала и т.д.)", — говорит Руслан Шостак.

Комментируя тему экспортного потенциала Украины, бизнесмен отметил, что государство должно поддерживать Украину в экспансии на мировые рынки, то есть, должны появиться дипломатические инструменты для продвижения украинского бизнеса, как это происходит в Турции или Великобритании.

"Турция выбрала себе направление — текстиль. Государство приняло закон о субсидировании экспортеров, чтобы те хотели развиваться на внешних рынках. Часть расходов компенсирует государство. Национальные товары — текстиль или турецкие авто Togga продвигают первые лица государства во всем мире. В Англии работает UK Export Finance — экспортно-кредитное агентство Великобритании. Агентство дает гарантии банкам для кредитования международных покупателей, которые покупают британскую продукцию, консультируют, страхуют бизнес", — рассказал Руслан Шостак.

Он уверен: если Украина будет лоббировать собственную продукцию в других странах и заработают подобные государственные программы для украинского бизнеса, то в стране появятся бренды и продукты, которыми украинцы будут гордиться, как Америка гордится Apple, SpaceX и тому подобное.

Руслан Шостак убежден, что Украина должна развивать внутреннее производство, и в стране есть огромный потенциал, чтобы сократить импорт. "Понимая важность развития внутреннего производства, мы планируем создавать технопарки по производству бытовой химии, что существенно сократит импорт и даст возможность для экспорта украинской продукции. Это наша цель на ближайшие 3-5 лет", — отметил бизнесмен.