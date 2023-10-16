Жила с младенцем на улице: суд Киева решает судьбу сына женщины-бездомной (фото)

Кроме младшего сына женщина имеет еще двух старших детей, которые воспитываются ее родственниками. К 1-летнему Саше женщина не наведывалась с марта 2023 года.

В Киеве у 36-летней жительницы Кривого Рога Антонины Пашковской, которая жила с новорожденным сыном на улице, могут отобрать ребенка. В Печерском суде столицы 17 октября назначено судебное разбирательство, где будет решаться этот вопрос. Об этом сообщает ТСН.

Так, в конце марта 2023 года на улице Бойчука в землянке полиция вместе с работниками соцслужб обнаружила 5-месячного мальчика, который жил вместе с мамой. Женщина не имела в Киеве своего жилья, а незадолго до этого она сбежала из реабилитационного центра из-за того, что ей не нравились там правила пребывания. Она поселилась в заброшенном недострое. Ребенок находился в холоде и в антисанитарных условиях.

Здание, где жила Антонина Пашковская с сыном

Как утверждают работники соцслужб, мать ни разу не купала ребенка и кормила его смесью на горячей воде, которую ей иногда давали неравнодушные люди.

Ни разу не поинтересовалась судьбой сына

В Службе по делам детей и семьи Печерской райгосадминистрации говорят, что после того, как ребенка изъяли, мать ни разу не поинтересовалась, как мальчик.

"За это время со стороны матери не было ни одной попытки узнать о судьбе ребенка", — рассказала представительница Службы по делам детей и семьи Печерской райгосадминистрации Ирина Озерецковская.

Женщина с сыном жила в недострое

В соцслужбе отмечают, что мать мальчика информировали, что она имеет право воспитывать ребенка, но для этого должна обеспечить ему соответствующие условия. В случае отобрания сына у женщины, его смогут отдать на усыновление.

Имеет троих детей и стала лучше выглядеть

Жители дома №35 на улице Бойчука, рядом с которым расположена землянка, где живет Антонина Пашковская, рассказывают, что женщина стала в последнее время лучше выглядеть.

"Стала тщательнее ухаживать за собой. Мне запомнилось, что у нее был очень красивый маникюр, она выглядела лучше, чем раньше. Не знаю, что изменилось у нее в жизни", — рассказала одна из жительниц дома №35.

Маленького Сашу изъяли из семьи

Антонина Пашковская родом из Кривого Рога и имеет троих детей. Старшей дочери, Виолетте, уже 13-й год, она живет со своим папой за границей. Среднему сыну, Кириллу, сейчас 6 лет. Его якобы забрала мачеха Антонины и отдала его своей дочери, которая не может иметь собственных детей, на воспитание, а саму Антонину выгнали из дома.

Самого младшего сына Сашу женщина рожала в роддоме в Киеве. После родов ее отправили в Полтаву, в дом матери и ребенка. Но оттуда она сбежала, потому что там, по ее словам "как в концлагере". Недавно Саше исполнился год.

Напомним, что в Винницкой области произошел пожар, в котором погибли двое детей в возрасте до года, пока многодетная мать копала картошку.

Ранее сообщалось, что в Ровно в семье военного родился малыш-"богатырь". Малыш стал одним из новорожденных "младенцев-рекордсменов" по своему весу и росту.