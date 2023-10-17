Несмотря на войну: Метинвест разрабатывает план перехода к "зеленой" металлургии, — СЕО компании

Несмотря на кризис и полномасштабное вторжение России компания Метинвест разрабатывает новый план экологической политики и вводит на металлургических комбинатах проекты по сокращению выбросов. Об этом рассказал СЕО Группы Юрий Рыженков в интервью Управляющему партнеру PwC в Украине Аго Вилу.

"Метинвест — это не только украинская, но и европейская компания. Мы должны соответствовать всем требованиям, которые довольно-таки строгие. Сейчас Украина стремится ускорить вступление в ЕС, а это означает, что нашему бизнесу нужно будет осуществить переход к новым стандартам быстрее, чем предполагалось изначально", — подчеркнул Рыженков.

Он акцентировал, что экологическая стратегия остается неизменной, несмотря на войну: компания сосредоточена на переводе предприятий на высококачественную железную руду для технологии железа прямого восстановления (DRI), что имеет решающее значение для устойчивого производства стали в Европе.

"Это имеет особое значение, поскольку нам не хватает вторичного сырья для электродуговых печей. И это — глобальный вопрос для украинской металлургии, которой для "зеленого перехода" стратегически важно сохранить внутри страны как можно больше вторичного сырья — металлолома", — пояснил Рыженков.

Также в планах Метинвеста, по его словам — проектирование мощностей по производству железа прямого восстановления — DRI-окатков и горячебрикетированного железа (HBI) в Криворожье. Кроме того, на меткобминатах компания работает над проектами, направленными на значительное сокращение выбросов CO2 в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Это предполагает постепенную ликвидацию доменных печей и их замену электродуговыми печами. Это уменьшит выбросы СО2 до уровня, который сейчас считается стандартом для устойчивого производства стали в Европе", — резюмировал Рыженков.

Как известно, Метинвест Ахметова стал партнером правительственной платформы по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. По оценкам участников, стоимость среднесрочной стратегии "зеленого" перехода до 2035 года составляет около 35 млрд долларов США. Такие инвестиции обеспечат производство до 15 млн тонн "зеленой" стали в год.