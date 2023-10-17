"Дело Коломойского — набор хайпов, а не дело": эксперт оценил возможные перспективы

Дело против известного украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который по решению суда находится в СИЗО, обрастает новыми подозрениями и эпизодами. Но из-за непрофессиональных действий обвинителей его могут развалить, или обжаловать и отменить решение суда. Такое мнение высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий. По его словам, разочаровывает, когда в судах по громким делам изначально все настолько небрежно лепится в кучу, что сразу очевидно — дело будет развалено или спущено на тормозах.

"Потому что это набор хайпов, а не дело. Адвокаты обжалуют все, до чего дотянутся, и дела не будет. Ну не видите способности безупречно провести производство — так не начинайте, отложите дело, накопите еще доказательств", — подчеркнул Голобуцкий.

Он привел пример публикации об "успешном расследовании БЭБ" по "Привату". "Как почти 6 млрд грн наличными — это где-то 12 камазов по объему — появились на Петровской аллее, двинулись на Грушевского зимней декабрьской ночью предвоенного 2013-го... И исчезли. Их то ли завозили, то ли вывозили, но в итоге исчезли просто в процессе. И техническая реальность никого не заинтересовала — только утверждаемый факт "исчезли". Это к теме судебных и апелляционных перспектив дела", — отметил Голобуцкий, напомнив, что в декабре-январе 2013-14 проезд по аллее был практически блокирован.

"И вот через это все спокойно проехал караван камазов с деньгами — так утверждают расследователи БЭБ "по горячим следам" через 10 лет... Прокурор БЭБ на заседании Шевченковского суда трактовал это как вполне пригодные доказательства, чтобы избрать меру пресечения Коломойскому. Или изменить подозрение. Или изменить меру пресечения. Или увеличить сумму залога с 0,5 до почти 6 миллиардов. Или вообще заменить правонарушение прямо в процессе", — подчеркнул он.

Также политолог прокомментировал изменение обвинений со стороны БЭБ: "О "рокировке правонарушений на ходу". Первый вариант (на 3 сентября): десять лет назад Коломойский вернул кредит своей нефте-химической компании за счет денег своего же (тогда) "ПриватБанка". Где-то около миллиарда гривен. Еще через несколько дней он положил "одолженные" деньги обратно в свой банк. Это и составило противоправное действие, за которое Коломойского на 60 дней отправили в СИЗО. Чуть более чем за неделю такое обвинение развалилось. То есть, расследователи задели репутацию всех привлеченных к расследованию. Если бы из-за этого еще и Коломойского пришлось выпускать из СИЗО, это был бы вообще заоблачный позор.

Поэтому в ход пошло дополнительное/новое обвинение в новом правонарушении те же 10 лет назад — "создание преступной группировки". "В течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличности в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал". Тут уже о 5,8 млрд грн идет речь (где-то $800 млн). По этому вопросу 10 лет не было никаких претензий, скандалов, расследований — но за 10 дней преступление выявило и доказало БЭБ. Сумму залога увеличили, Коломойский дальше в СИЗО. Хорошо (видимо). Но что-то не вспомнили о судьбе тех $800 млн — бюджет небольшого государства в наличке был, получается, изъят из банка... И все. Исчез в туманах Печерских холмов".

По словам Голобуцкого, как только в производстве появляется какая-то громкая фамилия подозреваемого или обвиняемого, немедленно вся процедура обрастает большим количеством факапов. "От нарушения процедуры получения доказательной базы до нарушения сроков, нарушения в определении статей обвинения, нарушения привлечения свидетелей, нарушения процедуры задержания", — отмечает политтехнолог.

В результате, по мнению эксперта, суд, если не первой инстанции, то апелляционный, вполне законно отклоняет "все творчество как не имеющее отношения к законной процедуре производства". "Или адвокаты успешно обжалуют. Либо международные судебные структуры с удивлением оспаривают то, что здесь приняли как основательное решение суда", — подчеркнул он.

"Можно открывать тотализатор: какую часть последних обвинений в итоге успешно обжалуют адвокаты. И сколько это будет стоить государству. И какова вероятность того, что Коломойский через суд окажется почти полностью чист перед законом. Потому что суд (нормальный) — штука соревновательная: если адвокаты пашут как на плантациях, то и сторона обвинения тоже должна отрабатывать до седьмого пота. Или проигрывать. Обидно это все", — подытожил Голобуцкий.