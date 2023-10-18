Нардеп Герега 8 лет начислял зарплату "единороссу", – расследование (фото, видео)

Журналисты выяснили, что магазины "Эпицентр" в оккупированной Донецкой области были переименованы на "Галактики". При этом основатель и совладелец "Эпицентра" продолжил выплачивать зарплату управляющему "Галактик", который сотрудничал с оккупантами и публично поддерживал Путина.

Две компании народного депутата Украины Александра Гереги восемь лет начисляли зарплату коллаборанту, управляющему в оккупированной Донецкой области магазинами "Эпицентр", переименованными в "Галактики". Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода" от 17 октября.

Как отмечают расследователи, в течение восьми лет считалось, что "Галактики" были "отжаты" у Гереги и что у нардепа нет никаких связей с некогда принадлежавшими ему гипермаркетами.

Однако по данным журналистов, главный управляющий "Галактик" все это время ежемесячно получал зарплату от Гереги, финансировал основанную им партию и посещал подконтрольную Украине территорию.

В Донецкой области сеть магазинов"Эпицентр" переименовали на "Галактику" Фото: Радио Свобода

Речь идет о коллаборанте и "депутате" от партии "Единая Россия" в Донецкой области Геннадии Гальчуке.

Что известно о Гальчуке

После 2014 года Геннадий Гальчук вместе с семьей остался в оккупированной Донецкой области. Он публично общался и сотрудничал с оккупационными администрациями, а в 2019 году вместе с "министром промышленности" группировки "ДНР" открывал второй гипермаркет "Галактика" в Донецке.

"Галактика" передала руководству "МЧС" группировки "ДНР" автомобиль Фото: Радио Свобода

В 2022 году Гальчук возглавил местное отделение всероссийской организации "Деловая Россия". Кроме того, глава оккупационной администрации Денис Пушилин включил его в состав Инвестиционного комитета.

В сентябре 2023 года Гальчук баллотировался от партии "Единая Россия" в оккупационные власти в Макеевке на псевдовыборах. При этом он публично выражал поддержку Владимиру Путину.

Гальчук не разорвал связи с Киевом

Журналисты выяснили, что несмотря на сотрудничество с оккупантами, Геннадий Гальчук регулярно ездил на подконтрольные Украине территории. По данным НАПК, Гальчук также финансировал партию "За конкретные дела", основанную Герегой.

Гальчук многократно посещал подконтрольные Украине территории Фото: Радио Свобода

Гальчук финансово поддерживал партию "За конкретные дела" Фото: Радио Свобода

Расследователи также получили доступ к зарплатным ведомостям Гальчука. Как оказалось, украинские компании Гереги после оккупации Донецкой области продолжали платить Гальчуку, как своему штатному сотруднику.

Так, с 2015 по 2016 год компания Гереги "Новая Линия 1" перечислила коллаборанту 85 тысяч гривен. Еще одна компания нардепа "Эпицентр К" с сентября 2013 года по июль 2022 года выплатила коллаборанту около полутора миллиона гривен.

Напомним, что СБУ собрала доказательную базу на коллаборационистку Татьяну Грабович, которая входит в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти" и публично поддерживает вооруженную агрессию РФ.

Контрразведка СБУ также разоблачила чиновницу, которая добровольно пошла на сотрудничество с РФ на период временной оккупации правобережной части Херсонской области. Фигуранткой дела оказалась бывшая заведующая одного из местных отделов ГУ "Херсонский областной центр контроля и профилактики болезней".